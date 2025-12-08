Političar slavi 70. rođendan! 36 godina mlađa žena mu se javno obratila i jednom fotografijom sve dokazala

Političar Predrag Marković juče je, 7. decembra, proslavio 70. rođendan sa svojom 36 godina mlađom suprugom Vesnom.

Njihova ljubav izaziva brojne kontroverze, ali su iz divnog Predrag juče proslavio jubilarni rođendan, a žena mu se obratila tim povodom.

Naime, Vesna je uputila suprugu emotivnu čestitku javno na Instagramu, a uz to i njihove porodične fotografije sa naslednicom.

- Za sve lepo što nam dolazi! Zahvalna Bogu što mi ga je poslao u život. Srećan rođendan predragom čoveku - napisala je ona u opisu i dodala:

- Tata, divan ti je dan!

O razlici u godinama

Inače, Predragova supruga je jednom prilikom istakla je da im velika razlika u godinama nikada nije predstavljala problem, te da je ključ njihove ljubavi briga jedan o drugom.

- Upravo je to ono zbog čega je naš odnos jak i dan-danas opstaje. Nisu godine naš motiv opstanka, nego međusobno poštovanje, razumevanje i ljubav, odnosno briga jednog o drugom. Svako ko nas poznaje zna da džangrizavost nije kada me Predrag pita jesam li jela i da li mi je hladno. To je ljubav i to je zabrinutost. Ako voljena osoba brine na takav način, to je ljubav i tako me je Predrag osvojio. On je moja podrška u svim mojim životnim olujama, a ova trudnoća je jedna jako lepa oluja koja nas je zadesila. Predrag ima roditeljsko iskustvo sa Jakovom, koga smo prvo obradovali o dolasku njegove sestre. Ne sumnjam da će biti tu u svakom trenutku kada je u pitanju naša devojčica, što već svakako radi. Budući da joj je ovo prvo dete, Vesna priznaje da je pomalo uplašena - rekla je Vesna.

Ona je u jednoj objavi napisala i da je zaljubljena u Predraga kao prvog dana.

Autor: S.M.