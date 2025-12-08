AKTUELNO

OVOJ GRUPI GRAĐANA STIŽE 50.000 DINARA JEDNOKRATNE POMOĆI! Lepa vest o novčanoj isplati

Izvor: Alo, Foto: Tanjug/Dušan Aničić, Pink.rs, Unsplash, Tanjug/Sava Radovanović ||

Bojana i Marko Mitrović, iako su oboje zaposleni, kažu da je bračnom paru koji tek započinje zajednički život svaka podrška dragocena

Opština Pećinci je započela je dodelu jednokratnih finansijskih podsticaja namenjenih mladim bračnim parovima. Kako se ističe novčana podrška u iznosu od 50.000 dinara stiže na adrese 37 parova koji su brak sklopili između 1. maja i 31. oktobra ove godine.

Prvi među njima bili su Bojana i Marko Mitrović iz Pećinaca, kojima su predstavnici lokalne samouprave uručili pomoć u iznosu od 50.000 dinara.

Bojana i Marko Mitrović, iako su oboje zaposleni, kažu da je bračnom paru koji tek započinje zajednički život svaka podrška dragocena

Kako iz opštine Pećinci ističu, ova opština je industrijski razvijena sredina koja mladima pruža brojne mogućnosti za pronalaženje zaposlenja i razvoj karijere, prenosi RTV Vojvodina.

