PATRIJARH PORFIRIJE POSETIO MESTO KRŠTENJA ISUSA HRISTA: Poglavar SPC stigao u Jordan, na lični poziv princa Gazija Bin Muhameda

Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije je posetio 7. decembra 2025. godine, na lični poziv princa Gazija Bin Muhameda, glavnog savetnika Kralja Abdulaha Drugog za verska i kulturološka pitanja, sveto mesto Al-Magtas, gde je, po Predanju, Sveti Jovan Krstitelj propovedao i krstio Gospoda našeg Isusa Hrista.

Princ je lično proveo Svetejšeg Patrijarha i njegovu pratnju Stazom Jovana Krstitelja pokazavši im Ilijino brdo i izvor Svetog Jovana Krstitelja, mesta uspenja Svetog proroka Ilije i propovedanja Preteče i Krstitelja Gospodnjeg, kao i pet drevnih crkava, građenih od 5. do 12. veka, sa krstoobraznom krstionicom na mestu Spasiteljevog.

Tom prilikom je, pozdravljajući visokkg gosta, Princ Gazi Bin Muhamed Svetejšem Patrijarhu srpskom g. Porfiriju preneo želju Kralja Abdulaha Drugog da Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi pokloni određenu parcelu kraj mesta gde je Sveti Jovan krstio Gospoda Isusa Hrista. Želju Njegovog Veličanstva Njegova Svetost je prihvatio sa velikom radošću i blagodarnošću, ističući das se Kralj Abdulah Drugi ovim činom zlatnim slovima upisao u istoriju Srpske Pravoslavne Crkve.



Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije sa nalazi u Jordanu gde će, odazivajući se pozivu Njegovog Veličanstva Kralja Abdulaha II, 9. decembra 2025. godine uzeti učešće u Međunarodnoj konferenciji koja nosi naziv Proces iz Akabe (Aqaba Process) – Balkanski međureligijski dijalog.

U pratnji Svetejšeg Patrijarha nalaze se: visokopreosvećena gospoda mitropoliti dabrobosanski Hrizostom i budimljansko-nikšićki Metodije; preosvećena gospoda episkopi buenosajreski i južno-centralnoamerički Kiril i vikarni hvostanski Aleksej; protođakon dr Dragan Radić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu; dr Vedran Golijan, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči; đakon Nikola Kostić, sekretar Kabineta Patrijarha srpskog; i ipođakon Dejan Nakić.

Autor: D.Bošković