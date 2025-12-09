Doček Nove godine u Zepter Hotelima – luksuz, uživanje i nezaboravna atmosfera u Vrnjačkoj Banji i Bajinoj Bašti

Nova godina je trenutak kada želimo da zastanemo, saberemo lepe uspomene i sa stilom zakoračimo u novo poglavlje života.

Ako ove zime tražite savršeno mesto koje spaja udobnost, vrhunsku gastronomiju, opuštanje i praznični duh, Zepter hoteli u Vrnjačkoj Banji i Bajinoj Bašti nude upravo to.

Zepter Hotel Vrnjačka Banja – luksuzni odmor i nezaboravan doček

U srcu najpoznatije srpske banje, Zepter Hotel Vrnjačka Banja pripremio je ekskluzivan novogodišnji aranžman koji kombinuje raskoš, uživanje i hedonizam.

Aranžman uključuje:

• Tri noćenja na bazi polupansiona (doručak i večera)

• Svečanu večeru 31. decembra uz open bar i muzički program

• Svečanu večeru za reprizu dočeka Nove godine 1. januara

• Korišćenje Spa & Wellness centra (unutrašnji bazen sa mineralnom vodom, sauna, đakuzi) u trajanju od 2–3 sata dnevno

Svečana novogodišnja večera podrazumeva bogat izbor hladnih i toplih predjela, domaćih i internacionalnih specijaliteta, dok open bar 31. decembra obuhvata domaća alkoholna i bezalkoholna pića, vino, rakije, pelinkovac, vodku, džin i šampanjac u ponoć.

Prvog januara gostima će biti poslužena kafa i aperitiv – savršen uvod u novi dan odmora i prazničnog raspoloženja.Cene aranžmana po osobi:

• Classic dvokrevetna soba – 450 €

• Classic jednokrevetna soba – 600 €

• Classic studio – 530 €• Deluxe dvokrevetna soba – 550 €

Boravišna taksa i osiguranje iznose 175 dinara po osobi/noći. Ručak u hotelskom restoranu poslužuje se „a la carte“, uz popust od 20% za hotelske goste.

Zepter Hotel Bajina Bašta – praznici u prirodnom okruženjuZa goste koji žele da praznike provedu u toploj i opuštenoj atmosferi, Zepter Hotel Bajina Bašta pripremio je poseban novogodišnji paket u jedinstvenom ambijentu, u podnožju planine Tare i na obali reke Drine.

Novogodišnji paket (30.12.2025 – 02.01.2026):

• Tri noćenja na bazi polupansiona (doručak i večera)

• Pansionska večera 30. decembra

• Gala novogodišnja večera 31. decembra na bazi švedskog stola uz muzički program uživo i piće dobrodošlice

• Gala večera 1. januara

• Doručak i odjava 2. januara

Ponuda uključuje bogat izbor hladnih i toplih predjela, glavnih jela i deserata, pripremljenih po receptima domaće i internacionalne kuhinje, uz pažljivo birane sastojke i praznični ambijent.

Cene aranžmana po osobi (tri noćenja):

• Classic soba – 270 €• Deluxe soba – 300 €

Smeštaj je organizovan u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, idealnim za parove, porodice i prijatelje koji žele da zajedno dočekaju Novu godinu u prirodnom okruženju.

Rezervacije i informacije

Bilo da birate eleganciju i wellness uživanje u Vrnjačkoj Banji ili toplinu i prirodni ambijent u Bajinoj Bašti, Zepter hoteli garantuju nezaboravan početak Nove 2026. godine.

Telefon: +381 36 612 167 | +381 63 664 843

