DRAMA NA NEBU IZNAD PRIŠTINE: Nemački vojni avion satima kruži, ne može da sleti zbog guste magle

Nemački vojni avion već satima kruži iznad regiona jer zbog guste magle ne može da sleti na Međunarodni aerodrom „Adem Jašari“, potvrđeno je iz Agencije za usluge vazdušne navigacije (ASHNA).

Driton Ujkani iz ASHNA izjavio je da avion nema posadu sertifikovanu za sletanje u uslovima smanjene vidljivosti, zbog čega se procedura produžava.

„Nemački vojni avion ne može da sleti u Prištinu jer nema osoblje sertifikovano za sletanje u uslovima smanjene vidljivosti“, rekao je Ujkani za Kohu.

Dodao je da se ostali letovi odvijaju normalno.

Portal Koha nije uspeo da dobije informaciju od prištinskog aerodroma o tome da li će i kada nemački avion sleteti.

Prema podacima servisa Flightradar24, avion nemačke vojske poleteo je iz Berlina još u 8:40.

Autor: Dalibor Stankov