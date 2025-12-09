AKTUELNO

Društvo

DRAMA NA NEBU IZNAD PRIŠTINE: Nemački vojni avion satima kruži, ne može da sleti zbog guste magle

Izvor: Pink.rs/Kosovoonline, Foto: Pixabay.com ||

Nemački vojni avion već satima kruži iznad regiona jer zbog guste magle ne može da sleti na Međunarodni aerodrom „Adem Jašari“, potvrđeno je iz Agencije za usluge vazdušne navigacije (ASHNA).

Driton Ujkani iz ASHNA izjavio je da avion nema posadu sertifikovanu za sletanje u uslovima smanjene vidljivosti, zbog čega se procedura produžava.

„Nemački vojni avion ne može da sleti u Prištinu jer nema osoblje sertifikovano za sletanje u uslovima smanjene vidljivosti“, rekao je Ujkani za Kohu.

Dodao je da se ostali letovi odvijaju normalno.

Portal Koha nije uspeo da dobije informaciju od prištinskog aerodroma o tome da li će i kada nemački avion sleteti.

Prema podacima servisa Flightradar24, avion nemačke vojske poleteo je iz Berlina još u 8:40.

Autor: Dalibor Stankov

#ASHNA

#Berlin

#Flightradar24

#Magla

#Priština

#aerodrom Adem Jašari

#drama na nebu

#nemački vojni avion

POVEZANE VESTI

Svet

DRAMA NA NEBU: Avion morao prinudno da sleti zbog požara u kabini

Region

Drama na nebu iznad Skoplja: Avion besomučno KRUŽIO NAD GRADOM, pilot nije video prst pred okom

Svet

DRAMA NA NEBU: Hitno prizemljen avion italijasnkog ministra!

Svet

Drama na nebu iznad Londona: Avion prizemljen odmah nakon poletanja

Region

DRAMA! SUMNJIVI AVION KRUŽI IZNAD BANJALUKE: Poleteo je iz Sarajeva

Svet

Drama iznad Baltičkog mora: Nemačka pratila ruski vojni avion