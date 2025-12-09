AKTUELNO

HAOS NA GRANICI: Teretnjaci na Batrovcima čekaju osam sati na izlazu iz Srbije!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/ FOTO STA/ TINA BERNIK/bs. ||

Teretna vozila najduže čekaju na graničnom prelazu Batrovci, gde je zadržavanje na izlazu iz zemlje čak osam sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova:

- na izlazu iz Srbije teretnjaci na graničnom prelazu Šid čekaju šest sati,

- na Kelebiji i Horgošu po četiri sata,

- na Bezdanu i Sremskoj Rači po tri sata.

Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP „Putevi Srbije“, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Autor: Dalibor Stankov

