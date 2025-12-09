HAOS NA GRANICI: Teretnjaci na Batrovcima čekaju osam sati na izlazu iz Srbije!

Teretna vozila najduže čekaju na graničnom prelazu Batrovci, gde je zadržavanje na izlazu iz zemlje čak osam sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova:

- na izlazu iz Srbije teretnjaci na graničnom prelazu Šid čekaju šest sati,

- na Kelebiji i Horgošu po četiri sata,

- na Bezdanu i Sremskoj Rači po tri sata.

Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP „Putevi Srbije“, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Autor: Dalibor Stankov