Doček u Solunu skuplji od Atine, za Pariz treba bogatstvo, ali ludi provod može i za 69 evra: Šok cene novogodišnjih putovanja!

Novogodišnja putovanja poskupela su 10 odsto za autobuski prevoz i do 15 odsto za aranžmane sa avio-prevozom, kaže Aleksandar Seničić, direktor Jute.

Pet dana s tri noći na Ohridu za ludu novogodišnju noć pred nama košta već od 69 evra. Skuplje varijante prazničnih putovanjaavionom idu i do 800 evra, a skuplje su i do 15 odsto nego za prethodni doček!

Ponuda novogodišnjih putovanja je raznolika, a razlike u cenama među destinacijama izražene su kao retko kada. Prema dostupnim aranžmanima, najpovoljniji praznični paket nalazi se u regionu, i to za Ohrid po ceni od svega 69 evra po osobi. U rangu povoljnih putovanja ističu se i Budimpešta od 99 evra za pet dana, Bukurešt za 119, kao i Istanbul, gde šest dana i tri noći koštaju 139 evra, ali uz autobuski prevoz. Za nešto viši, ali i dalje pristupačan iznos, putnici mogu da biraju Sarajevo, koje iznosi 149 evra,Ljubljanu za 155 ili Atinu, koja se nudi za 165 evra za čak šest dana, odnosno tri noćenja.

Cene putovanja autobusom * Ohrid - 5 dana, 3 noći - 69 * Budimpešta - 5 dana, 2 noći - 99 * Bukurešt - 5 dana, 2 noći - 119 * Istanbul - 6 dana, 3 noći - 139 *Sarajevo - 5 dana, 2 noći - 149 * Ljubljana - 5 dana, 2 noći - 155 * Atina - 6 dana, 3 noći - 165 * Beč - 5 dana, 2 noći - 179 * Azurna obala i Milano - 6 dana, 3 noći - 209 * Solun - 5 dana, 3 noći - 224 * Amsterdam - 8 dana, 3 noći - 329

Solun skuplji od Beča

Srednji cenovni segment obuhvata evropske gradove i kombinovane ture autobusom, među kojima se izdvajaju Beč za 179 evra, Solun, koji košta 224 evra, kao i paket za Azurnu obalu i Milano, čija cena iznosi 209 evra za takođe šest dana, odnosno tri noći. Najduža autobuska tura na listi vodi u Amsterdam, i to osam dana i tri noći za 329 evra.

Na drugom kraju cenovne skale nalaze se avionski aranžmani. Najskuplje ponude na listi jesu Pariz i Barselona, četiri noći za 799 evra, dok je Malta dostupna po ceni od 655 evra za pet dana i četiri noći. Ove destinacije donose višu cenu pre svega zbog avionskog prevoza, ali i opšte potražnje tokom praznika.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, kaže da je ogromna ponuda novogodišnjih aranžmana sa autobuskim i avionskim prevozom.

Cene putovanja avionom * Pariz - 4 noći - 799 * Barselona - 4 noći - 799 * Malta - 5 dana, 4 noći - 655 Cena aranžmana po osobi u evrima

Najtraženiji dočeci u regionu

- Najviše se traže zemlje u okruženju i bliža putovanja koja traju, recimo, tri dana i dve noći, pa su zbog toga popularne destinacije Sarajevo, Trebinje, Banjaluka. Takođe, u Crnoj Gori su popularni koncertikoji se organizuju od Bara do Herceg Novog među mladom publikom. Zbog dobre proslave i provoda popularan je iOhrid i u proseku se cene kreću od 90 evra, što uključuje jedno noćenje, pa do oko 250 evra - navodi Seničić i ističe:

- Cene su više za otprilike 10 odsto za aranžmane sa autobuskim prevozom. Što se tiče avio-aranžmana, cene zavise od dužine boravka, kvaliteta hotela i kreću se od 400 evra pa naviše. Primetno je poskupljenje od oko 15 odsto, a interesovanja najviše ima za južne destinacije, gradove u Italiji, Malta, Kipar, Tunis, Egipat.

Direktor Jute podseća i da su gužve na granicama u ovom periodu neminovne i da će sigurno biti višečasovnih čekanja, pogotovu na Horgošu i Batrovcima:

- Neke turističke agencije su već pomerile polaske za nekoliko sati ranije kako bi ostvarile program. Poslednjih dana je malo bolje organizovana registracija putnika u novi EES sistem, ali takve situacije je nezahvalno predviđati.

Autor: A.A.