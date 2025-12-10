Značajna ulaganja u nove projekte i modernizaciju HE: Hidro energija – snaga EPS i u budućnosti

Planirana ulaganja u hidroelektrane u naredne tri godine su oko 760 miliona evra, od čega za nove projekte oko 470 miliona. Dugoročno, u narednih 10 godina u hidro sektoru planirane su investicije od oko dve milijarde evra

„Elektroprivreda Srbije“ danas trećinu električne energije dobija iz hidroelektrana, koje ostaju ključni stabilizator sistema, jer pružaju fleksibilnu energiju i balans između nepredvidivosti vetra i sunca. Dosadašnjim revitalizacijama najvećih hidroelektrana –povećana je snaga za čak 236 MW, a godišnja proizvodnja veća je za 200 miliona kilovat-sati – kažu u EPS.

– Završili smo revitalizacije „Bajine Bašte“, „Đerdapa 1“, „Zvornika“, u toku je velika revitalizacija reverzibilne „Bajine Bašte“, počinje revitalizacija „Vlasinskih HE“, a priprema se i modernizacija „Bistrice“, kao i izgradnja četvrtog agregata u HE „Potpeć“. Planirana ulaganja u hidroelektrane u naredne tri godine su oko 760 miliona evra, od čega za nove projekte oko 470 miliona. Dugoročno, u narednih 10 godina u hidro sektoru planirane su investicije od oko dve milijarde evra – kažu u EPS.Svakako jedna od najznačajnijih investicija biće izgradnja reverzibilne hidroelektrane „Bistrica“. U pitanju je strateški i najvažniji projekat u energetskom sektoru, koji će obezbediti skladištenje energije, bržu integraciju obnovljivih izvora energije i bolje balansiranje elektroenergetskim sistemom.

- Projekat izgradnje RHE „Bistrica“, snage oko 650 megavata, obezbediće stabilan rad elektroenergetskog sistema u budućnosti, ne samo Srbije već i regiona. U toku je priprema projektno tehničke i tenderske dokumentacije za početak radova za izgradnju prateće infrastrukture, a intenzivno se radi na zaokruživanju finansiranja projekta sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Završen je Idejni projekat sa studijom opravdanosti u skladu sa usvojenim prostornim planom za deo projekta u okviru kog je glavno postrojenje.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu je u završnoj fazi usklađivanja sa novim Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu, kao i zahtevima JICA. Prvi građevinski radovi očekuju se naredne godine – podsećaju iz EPS.

Autor: D.Bošković