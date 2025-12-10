POTPUNI VREMENSKI OBRT! Sutra u Srbiji opasna pojava u pola zemlje, a u drugom delu sunčano i 14 stepeni

U Srbiji će u četvrtak, 11. decembra na severu i zapadu Srbije, kao i na teritoriji Beograda tokom čitavog dana biti magla ili niska oblačnost, dok će u ostalim krajevima tokom dana biti pretežno sunčano, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar, na istoku slab i umeren severozapadni, a temperature će varirati od minus dva do šest stepeni u mestima sa maglom, a u ostalim krajevima do 14 stepeni.

U Beogradu će biti hladno, sa maglom i niskom oblačnošću tokom čitavog dana, vetrom promenljivog pravca i najvišom dnevnom temperaturom oko šest stepeni.

Do kraja nedelje zadržaće se magla i niska oblačnost.

Autor: D.Bošković