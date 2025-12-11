UNRAD pokreće inicijativu za demografsku obnovu društva Republike Srbije

Udruženje ,,Unija nacionalnog razvoja, afirmacije i društvenog dijaloga -UNRAD” juče je otpočelo svoje sedmo projektno delovanje ,,Kolevka nacije”, podržano od strane Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Republike Srbije, pokretanjem društvenog dijaloga kroz okrugli sto ,,Demografski izazovi Republike Srbije” u Hotelu Zepter na Terazijama.

Eminentni stručnjaci, kao i predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora okupili su se radi kreiranja strategije delovanja kroz projekat ,,Kolevka nacije”, a radi iznalaženja rešenja, koje će pozitivno uticati na porast nataliteta, podsticanje dijaloga o značaju međugeneracijskog spajanja, brige o starima, mogućnosti povrataka na selo, promociju Republike Srbije, kao zemlje sa tradicijom, a radi smanjenja odliva stanovništva u reproduktivnoj životnoj dobi. Svi prisutni su ukazali na poseban značaj buđenja svesti o važnosti življenja Univerzalnih vrednosti, kao i brige o mentalnom i telesnom zdravlju, ali i stvaranja usklađenosti na svim nivoima, kada je reč o demografskim izazovima.

Društvo Republike Srbije u deset godina beleži pad broja stanovnika za ukupno 540.000, škole imaju 60.000 učenika manje, stopa rađanja je ispod zamenskog nivoa, negativan prirodan priraštaj iznosi 37.385, a čitav Evropski kontinent ubrzano stari, te i Republika Srbija zajedno s njim.

Navedene statistike nisu zadesile isključivo Republiku Srbiju, već su zadesile gotovo čitav svet, s toga se demografskoj obnovi ne može prići samo iz ugla delovanja resornog Ministarstva, u borbi za očuvanje identiteta nacije moramo biti udruženi svi, konstatovali su prisutni, zaključivši da pitanje demografske obnove mora biti pitanje nad pitanjima i nositi značaj nacionalnog interesa.

U toj borbi moramo biti udruženi u multidisciplinarnosti, okupljeni u stručnosti, voljni u edukaciji, prateći viziju onoga što danas stvaramo za živote i življenja, onih koji su tek došli i onih koji će tek doći, istakla je osnivač i predsednica UO Udruženja UNRAD Katarina Šarić.

Učešće na Okruglom stolu ,,Demografski izazovi Republike Srbije” uzeli su šef poslaničke grupe PUPS u NSRS Stefan Krkobabić, dr Jelena Milićević-Proroković, stručnjak iz oblasti demografije, dr Jelena Ostojić, spec. ginekologije i akušerstva, Dragan Milošević, generalni direktor kompanije Zepter International, Samuil Petrovski, direktor EUS-a i Sonja Đurović, psihoterapeut, dok je ulogu moderatora preuzela osnivač i predsednica UO Udruženja UNRAD Katarina Šarić.

U prepoznavanju potreba za daljim rastom i razvojem Udruženja UNRAD, a sve radi kontinuiranog delovanja u afirmaciji Univerzalnih vrednosti, kao i daljih postupanja po propisanim ciljevima Statuta Udruženja UNRAD, na posebnoj sednici izglasano je osnivanje devet Specijalizovanih savetodavnih odbora i usvojeni su predlozi koordinatora istih.

Na mestu Specijalizovanog Savetodavnog odbora UNRAD našao se Stefan Krkobabić, na mestu Specijalizovanog Savetodavnog odbora za demografsku obnovu dr Jelena Milićević-Proroković, na mestu Specijalizovanog Savetodavnog odbora za mlade naraštaje i međugenracijsko povezivanje Tanja Stevanović, na mestu Specijalizovanog Savetodavnog odbora za afirmaciju Univerzalnih vrednosti Katarina Šarić, na mestu Specijalizovanog Savetodavnog odbora za društveni dijalog Samuil Petrovski, na mestu Specijalizovanog Savetodavnog odbora za međusektorsku saradnju Nedeljko Karakaš, na mestu Specijalizovanog Savetodavnog odbora za korporativnu saradnju Tijana Pljakić, na mestu Specijalizovanog Savetodavnog odbora za odnose s javnošću Ružica Petronijević i na mestu Specijalizovanog Savetodavnog odbora za opšte zdravlje nacije dr Jelena Ostojić.

