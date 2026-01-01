AKTUELNO

SVI IH VOLE! Pink.rs vam predstavlja listu od TOP PET prazničnih filmova

Sa prvim pahuljama i prazničnom euforijom, publika širom sveta tradicionalno poseže za filmovima koji bude toplinu, nostalgiju i radost. I ove godine najgledaniji su oni klasici koji se iznova vraćaju, ali i moderniji filmovi koji su brzo osvojili srca gledalaca. Ovo je naša lista pet novogodišnjih filmova koji su obeležili sezonu i obavezni su za prazničnu atmosferu.

1. Sam u kući (Home Alone)

Neprolazni klasik koji je postao sinonim za praznike. Avanture malog Kevina koji brani svoju kuću od nespretnih provalnika uvek nasmeju sve generacije. Film i dalje drži status najgledanijeg božićnog klasika na televizijama širom sveta.

2. Čudesna ulica 34 (Miracle on 34th Street)

Topla praznična priča o verovanju u čuda donosi sve elemente božićne magije. Bilo da je reč o originalu ili rimejku, film ostaje simbol topline, porodičnih vrednosti i duha praznika koji ne zastareva.

3. Čarobni Božić (The Polar Express)

Animirana zimsku avantura koja je osvojila publiku širom sveta. Kroz putovanje vozićem do Severnog pola, film donosi poruku o veri, prijateljstvu i magiji koju ne smemo izgubiti ni kada odrastemo. Vizuelno raskošan i emotivan, idealan je za porodično gledanje.

4. Ljubi stvari (Love Actually)

Britanska romantična komedija koja je godinama simbol praznične sezone. Nekoliko isprepletanih ljubavnih priča, mnogo humora, topline i emocija, i danas ga čine jednim od najgledanijih filmova u decembru. Savršen izbor za praznično veče uz voljene osobe.

5. Četiri Božića (Four Christmases)

Moderna praznična komedija koja donosi humor kroz haotične porodične susrete. Film se na listama najgledanijih našao zbog odlične glumačke postave, prepoznatljivih situacija i toga što savršeno prikazuje duhovitu stranu prazničnih obaveza.

Ovi filmovi nisu samo zabava – oni su deo tradicije, sećanja i rituala koji unose toplinu u domove. Bez obzira na to da li volite romantične priče, komedije ili porodične bajke, svaki od ovih filmova garantuje pravi praznični ugođaj.

