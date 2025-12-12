AKTUELNO

MOLITVA BOGORODICI ČINI ČUDA: Ove reči izgovorite pred spavanje

Vernici Srpske pravoslavne crkve pronalaze duboko duhovno ispunjenje kroz molitve za zdravlje i ozdravljenje koje izražavaju veru u Božju svemogućnost i ljubav.

Svaka molitva za bolesne oslanja se na verovanje da je Bog izvor života, isceljenja i beskonačnog milosrđa za sve one koji u njega iskreno veruju.

Molitva za zdravlje je posebno značajna u pravoslavnoj tradiciji, gde vernici izgovaraju molitve za ozdravljenje svojih bližnjih, kako pojedinačno tako i kroz zajedničke crkvene službe.

To jeste molitva za zdravlje Presvetoj Bogorodici koju treba izgovarati svaki vernik pred spavanje:

"Presveta Bogorodice, Majko blagodatna, zakloni me svojim svetim omoforom ove noći. Moli Sina svoga da mi podari zdravlje, mir i spokoj. Budi mi zaštita i uteha u snu i na javi. Amin."

Podsetimo, mnogi vernici ne znaju da svaki dan u nedelji je posvećen jednom od sedam anđela, a veruje se da molitva njima odvraća zlo i donosi mir.

