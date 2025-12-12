SVAKA ČAST! Kulinarski tehničari Ekonomske škole iz Šapca briljirali na 35. Zboru ugostiteljskih radnika (FOTO)

Kulinarski tehničari Ekonomske škole „Stana Milanović” iz Šapca beleže sjajne rezultate. U jakoj konkurenciji briljirali su na 35. Zboru ugostiteljskih radnika u Novom Sadu.

– Četiri pehara i 14 medalja osvojila je naša škola u više kategorija: karving, hladna plata na baštovanski način, pekarstvo, poslastičarstvo, usluživanje i kuvanje gulaša. Ostavi­li smo izuzetno dobar utisak na takmičenju – kaže profesor Nikola Joldić.

Tokom posete njihovom kabinetu, mladi kulinari su pripremali pobednički gulaš, potaž od bundeve i graška, kao i jelo koje su sami osmislili – specijalitet simboličnog naziva „Mačvanski tanjir“.

– Svi ukusi Mačve nalaze se na jednom tanjiru – od mesa do tikvica i kukuruza koji se tradicionalno uzgajaju na našim njivama. U pripremi smo koristili i domaću rakiju i vino. Dakle, sve ono što se može naći kod pravog mačvanskog domaćina, gosti mogu da osete u ovom specijalitetu – objašnjava profesor Joldić.

Uspeh na Zboru, dodaje on, nije slučajan već rezultat posvećenog rada učenika i nastavnika, kao i dobro opremljenog školskog kabineta u kojem se svakodnevno vežba. Mladi kuvari ističu da im ovakva takmičenja pružaju priliku da steknu nova znanja, upoznaju vrhunske majstore kulinarstva i pokažu koliko mogu.

U Ekonomskoj školi „Stana Milanović” veruju da će ovi rezultati biti dodatna motivacija za još ambicioznije pripreme i nova takmičenja, jer – kako kažu – „kad se umeće pomeša sa ljubavlju prema zanatu, uspeh je neizbežan“.

Autor: Pink.rs