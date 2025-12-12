Srbija i Izrael: Rekordan rast izvoza, sve više turista i put ka slobodnoj trgovini

Izrael je, u protekle četiri godine, postao jedno od najvažnijih izvoznih tržišta Srbije van Evrope – izvoz beleži rast 56,2 odsto, rekordna je robna razmena, a sve je više izraelskih turista u našoj zemlji, ne samo u Beogradu već i drugim gradovima i turističkim destinacijama.

Pripremne radnje za potpisivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini su u toku, a ovaj sporazum biće veliki podsticaj daljem razvoju trgovinskih veza i jačem pozicioniranju srpskih izvoznika na izraelskom tržištu.

„Izrael je danas četvrto najznačajnije izvozno tržište Srbije van Evrope, dok su izraelski turisti treća vanevropska nacija po broju noćenja u našoj zemlji. Stabilizacija bezbednosne situacije na Levantu dodatno otvara prostor za učešće naših kompanija na izraelskim sajmovima, usvajanje novih tehnologija, povezivanje startap i inovacionih ekosistema i brži transfer znanja u industriju“, poručuje Aleksandar Nikolić, direktor Predstavništva Privredne komore Srbije u Jerusalimu i počasni konzul Srbije u Izraelu.

Najveći iskorak predstavlja odluka o pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini, doneta na sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Izraela Benjamina Netanijahua u Njujorku. Treba imati u vidu da Izrael rigorozno pristupa ovakvim odlukama i da su poslednjih godina, izvan multinacionalnih asocijacija, samo Južna Koreja, Panama, Kolumbija i Ukrajina dosegle ovaj sporazum, kao i Ujedinjeno Kraljevstvo po automatizmu Bregzitom. Sporazum će staviti srpske izvoznike u ravnopravan položaj sa evropskim konkurentima i doprineti pristupu kvotama i sertifikovanju zemlje porekla, objašnjava Nikolić.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, za osam meseci 2025. srpski izvoz u Izrael porastao je za 56,2 odsto. Procenjuje se da će ukupna robna razmena dostići 250 miliona dolara, najviše ikada. Prošlogodišnji rekord iznosio je 199,2 miliona dolara, uz značajan trgovinski suficit i rast izvoza od čak 75,2 odsto.

U poslednje četiri godine trgovinska razmena Srbije i Izraela učetvorostručila se, a najviše se izvoze motani duvan, gasne turbine, transmisije, automobilske gume, aromatizovana voda, hrana za životinje i sredstva za čišćenje. U Izraelu uspešno nastupaju i novi srpski izvoznici, poput kompanija Nestlé Adriatic, Yumis i Cold Pressok.

Paralelno sa jačanjem privredne saradnje, snažan rast beleži i turizam. Izraelski gosti ostvarili su više od 95.000 noćenja u Srbiji za deset meseci 2025, što je rast od 61,5 odsto. Pored Beograda, sve se više biraju i druge destinacije, a posebno Zlatibor, Divčibare, Novi Bečej i Vrnjačka Banja za sportske pripreme. Ključan podsticaj turističkoj saradnji daju direktni letovi Beograd–Tel Aviv tokom cele godine izraelske avio-kompanije Sandor (Sundor), a očekuje se da će dodatni zamah obezbediti povratak letova Er Srbije i drugih izraelskih avio-kompanija u letnjoj sezoni, dodaje Nikolić.

Podseća da su ovi rezultati postignuti u veoma izazovnom periodu, obeleženom pandemijom COVID-19, zatim ratnim krizama koje su prouzrokovale poremećaje u špediciji i neuravnoteženoj potražnji. Značajan podsticaj saradnji dalo je izraelsko jednostrano ukidanje i suspenzija carina na pojedine proizvode do 2028. godine, kao i pojednostavljena procedura standardizacije, adaptirana evropskoj. Izraelski uvoznici prepoznali su konkurentnost i kvalitet srpskih proizvoda.

Važnu ulogu u unapređenju ekonomskih veza dveju zemalja imaju PKS i njeno Predstavništvo u Jerusalimu, otvoreno u julu 2021. godine, ambasade dveju država, kao i Federacija privrednih komora Izraela koja je potpisala Memorandum o saradnji sa PKS.

„Postignuti rezultati, među kojima i nedavno uspešno učešće izraelskih uvoznika na Wine Vision by Open Balkan 2025, jasno pokazuju da Srbija i Izrael imaju ogroman potencijal za dalje produbljivanje ekonomske i turističke saradnje. Naši izvoznici, turističke organizacije i inovacioni centri imaju još veću šansu da se pozicioniraju na zahtevnom izraelskom tržištu. Jedinstvena prilika biće značajan izraelski paviljon na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd, gde će biti predstavljena izraelska izvrsnost u inovacijama, sportu, muzici, a biće i odlična prilika za umrežavanje privrednika“, ocenio je Nikolić.

Autor: Pink.rs