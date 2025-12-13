U PORODICI OSTAJE 136.000 DINARA, GRAD NOVI SAD PREUZIMA FINANSIRANJE UDŽBENIKA OSNOVCIMA Ovo ima samo u Srpskoj Atini- besplatni vrtići, besplatne knjige, a ovo su sve mere koje se sprovode prethodnu deceniju

Grad Novi Sad je jedan od retkih gradova u Srbiji koji beleži konstantan pozitivan prirodni priraštaj godinama unazad. Važnost pitanja demografije i populacione poliitke prepoznaje se deceniju unazad.

Srpska Atina bira se kao idealno mesto za život porodice, a na to utiču i novoizgrađene i rekonstruisane škole i vrtići, besplatan odlazak u obdaništa i subvencije za privatne, besplatni udžbenici za đake prvake, a od sledeće godine i za sve osnovce!

U srcu rastuće Srpske Atine institucije godinama unazad prave brižnu mrežu podrške roditeljima i deci. Lokalna samouprava nastoji da roditeljima ponudi olakšavajuće i dugoročno korisne mere, koje bi donele sigurnost u prvim, često najizazovnijim godinama roditeljstva.

Prva od njih je novčana pomoć za prvo novorođenče u porodici. Pored pomoći države, roditelji u Novom Sadu mogu da računaju na finansijsku potporu svog rodnog grada. S jačanjem Grada i sve više investicija koje su se u njega slile, ta pomoć porasla je sa 30.000 na 50.000 dinara.

Važnost pitanja demografije razumeo je i nekadašnji gradonačelnik Miloš Vučević, biran u tri mandata. Jedna od njegove zaostavštine u našem gradu jeste besplatan boravak za sve najmlađe sugrađane koji idu u PU „Radosno detinjstvo“, ali i subvencije za sve mališane koji idu u privatne vrtiće. Ta odluka pokazala se ispravnom- lista čekanja skoro da ne postoji, a roditelji mogu bezbrižnije da planiraju kućni budžet.

Vučević tu nije stao. Odlukom da svi đaci prvaci i njihovi roditelji imaju najlepši mogući početak novog životnog poglavlja, uvedeni su besplatni udžbenici za prvi razred 2020. godine. Ovim se šalje jasna poruka: „U ovom gradu vaša porodica ima mesto za rast“.

U okviru socijalnih programa, grad pruža i pomoć porodicama koje se suočavaju sa bolestima, invaliditetom ili finansijskim teškoćama kroz sufinansiranje troškova lečenja dece, kada su porodice pritisnute skupim terapijama ili dugotrajnim bolnicama, kao i pomoć roditeljima dece sa smetnjama u razvoju.

Politiku razvoja nastavio je stopama Miloša Vučevića, najuspešnijeg prvog čoveka Grada Novog Sada, i gradonačelnik Žarko Mićin. Novom odlukom, koju su pozdravili Novosađani, od sledeće školske godine svi učenici osnovnih škola, od prvačića do maturanata, dobiće besplatne udžbenike iz sredstava gradske kase! Ako uporedimo sa drugim gradovima u Srbiji, niko nema ni besplatne udžbenike ni besplatna zabavišta, a to ne možemo naći ni u regionu! A ako uporedimo koliko će porodicama ostati novca u kućnom budžetu tokom osam godina školovanja, došli smo do cifre od 136.000 dinara!

Miškeljin: Novi Sad dosledno radi na podršci porodici i obrazovanju

Sve što radi Grad Novi Sad, pozdravio je Marko Miškeljin, posebni savetnik ministra za evropske integracije.

-Besplatni udžbenici za sve osnovce u Novom Sadu, u kombinaciji sa besplatnim vrtićima koje je još Miloš Vučević uveo tokom svog mandata, potvrđuju da Novi Sad dosledno radi na podršci porodici i obrazovanju. Ovo je praktičan primer kontinuiteta politike koja pomaže roditeljima i pruža svim mališanima jednake mogućnosti za uspeh i razvoj- izjavio je za Dnevnik.

Stojkovski: Ta politika se unapređuje u Novom Sadu

Sličnog mišljenja je i prof. dr Boris Stojkovski, koji za naš portal naglašava da je od izuzetnog značaja to što će novosadski osnovci imati pravo i mogućnost da imaju besplatne udžbenike.

-Na taj način se jasno vidi kontinuitet u staranju da se obrazovanje u Novom Sadu unapredi. Takvu politiku započeo je kao gradonačelnik Miloš Vučević kada su uvedeni i besplatni vrtići za novosadsku decu. Miloš Vučević je time dao izuzetnu osnovu i pravac kojim bi trebalo da ide obrazovna politika u gradu, te celokupan odnos prema najmlađim članovima našeg društva. Dodajmo da je on i neko ko je bio i spiritus movens ideje o nacionalnim udžbenicima. Stoga raduje vest da se ta politika nastavlja i unapređuje u Novom Sadu.

Stojsavljević: „Za našu decu“ nije samo politički slogan

Rastislav Stojsavljević, profesor, podvukao je da se jasno vidi da u Novom Sadu, u vreme kada je gradonačelnik bio Miloš Vučević i sada Žarko Mićin, sva priča „Za našu decu“ nije samo politički slogan.

-Na tome se konkretno radi. Ova nova mera pokazuje kontinuitet brige o deci i da deca budu obezbeđena svim nastavnim pomagalima. Ko zna koji put mi vidimo koliko vlast na republičkom i lokalnom nivou misli na budućnost naše dece, jer su oni ti koji će da naslede Srbiju- jasan je Stojsavljević.

Autor: S.M.