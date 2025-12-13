Detalji o radovima na Fruškogorskom koridoru: Evo kad se očekuje završetak mosta preko Dunava kod Petrovaradina

Prema informacijama iz „Koridora Srbije“, dva kraka mosta koji se gradi na Dunavu u sklopu velikog projekta „Fruškogorski koridor“ trebalo bi da se spoje do aprila iduće godine, a posmatrano očima običnih smrtnika sa vode, koji su to zabeležili svojim mobilnim telefonima, nedostaje „samo malo“ da se to i dogodi.

Njegov završetak i puštanje u saobraćaj najavljeno je za drugu polovinu 2026. čime će se broj mostova u Novom Sadu povećati za jedan. Od mosta, koji je dugačak 1.765 metara vodiće put ka Petrovaradinu.

Prema informacijama dobro upućenih, piše Dnevnik, put koji će od mosta voditi ka tunelu na Fruškoj gori trasiran je na sadašnjoj dolmi koja je nasuta za potrebe gradnje saobraćajnice. Od mesta gde je, kako se golim okom može videti, prekinuto nasipanje izdizaće se nadvožnjak, koji treba da premosti železničku prugu i državni put IIA reda broj 100.

Nekoliko kuća između tekijske crkve i NIS-ove pumpe, počev od najbliže svetištu Snežne Gospe, biće uklonjeno jer će se tu spuštati kolovozne trake s nadvožnjaka. U visini obližnje pametne zgrade ION Solutions biće ulaz u tunel „Širine“ dug 350 metara. Interesantno je, kako se nezvanično saznaje, da će biti građen po istom principu kao i tunel kod mosta Slobode. Neće se kopati tunelski otvor klasično, nego će se napraviti usek, postaviti cev i onda pokriti zemljom. Tunel će se završiti na Bukovačkom dolu, odakle se trasa nastavlja prema Mišeluku gde se predviđaju dva kružna toka.

Projektnim rečnikom rečeno, tunelom „Širine“ izlaziće se do Petlje Petrovaradin Jug odakle se dalje nastavlja trasom državnog puta IB reda br. 21, preko Mišeluka do buduće petlje koja će spojiti koridor sa saobraćajem koji pristiže sa obilaznice oko Novog Sada sa planiranog četvrtog mosta preko Dunava. Kod Paragova, između dve trake za Iriški venac, gradi se ulaz u tunel ispod Fruške gore dužine 3,5 kilometara.

Da bi saobraćajnica sa nadvožnjaka kod Tekija prešla na Širine neophodno je bilo pripremiti taj teren. Pripreme su podrazumevale i rušenje određenog broja kuća na Širinama iznad budućeg tunela i nasipanje građevinskim šutom platoa kod tekijske crkve gde treba da bude jedan izlaz sa nadvožnjaka.

Istovremeno, rade se pristupne saobraćajnice s novosadske strane, uz dunavsku dolmu, od Žeželjevog mosta prema budućem novom novosadskom mostu , prema Kaću. Posla ima dosta, a reporteri „Dnevnika” uverili su se na licu mesta da su radovi uveliko u toku.

Fruškogorski koridor, brza saobraćajnica, ukupne dužine 47,7 kilometara, povezivaće Novi Sad, Rumu i širi region zapadne Srbije. U okviru trase nalazi se tunel „Iriški venac“ - dvocevni, dug oko 3,5 kilometara, najduži tunel u Srbiji, koji prolazi ispod Fruške gore. Između ostalog, na trasi će biti izgrađeno 46 mostova i 10 nadvožnjaka, uključujući i most preko Dunava kod Petrovaradina, dug 1,7 kilometara.

Izvođač je kompanija CRBC. Obilaznica oko Iriga biće trasirana sa zapadne strane grada, što znači da će se izbegavati prolazak vozila, posebno teretnjaka, kroz centar Iriga, što je do sada stvaralo velike gužve i ekološke probleme. Osim obilaznice, u sklopu ove deonice predviđena je petlja Irig, koja će omogućiti efikasno priključenje lokalnih puteva na Fruškogorski koridor.

Obilaznica će imati dužinu od preko deset kilometara, i biće opremljena modernom infrastrukturom, standardima bezbednosti i efikasnosti. Tunel „Iriški venac” i obilaznica oko Iriga značajno doprinose zaštiti Fruške gore, jer se smanjuje saobraćaj kroz zaštićena područja.



Povećanje povezanosti lokalnih zajednica i bolji uslovi transporta, kako putničkog tako i teretnog, učiniće ovaj projekat strateški važnim za ceo region.

Proteklih dana dogodio se još jedan značajan momenat u tom projektu - probijena je i leva tunelska cev najdužeg tunela u Srbiji.

