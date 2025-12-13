LEGALIZACIJA BEZ OVOGA NIJE MOGUĆA! Jedan dokument je OBAVEZAN

Najjednostavniji slučaj legalizacije objekta je kada ste vlasnik parcele na kojoj se on nalazi, ali koliko god situacija u drugim slučajevima izgledala komplikovano niko ne treba da propusti da podnese prijavu za legalizaciju. Tek treba da budu doneta podzakonska akta i slučajevi će biti rešavani u hodu, a vremenski rok za to nije propisan

Na to ukazuje advokat, dr Ana Kastratović koja se bavi ovom problematikom. U emisiji Energija Sputnjika ukazala je na najvažnije pojedinosti u novom zakonu o legalizaciji, kolokvijalno nazvanim Svoj na svome, koje mogu da budu od pomoći onima koji bi da legalizuju objekte. Takvih je u Srbiji, kako se procenjuje, čak 4.800.000. Prijavljivanje je počelo 8. decembra i trajaće 60 dana, a po rečima zvaničnika, već drugog dana je stiglo 100.000 prijava.

Prema nedavno usvojenom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima ono što je jasno su situacije kada je legalizacija nemoguća.

Ključ je u parceli

„Ne postoji mogućnost da legalizujete objekat ukoliko niste vlasnik parcele i ukoliko ne rešite to pitanje. Ne postoji mogućnost da legalizujete objekat ni ukoliko je izgranjen nakon stupanja na snagu ovog zakona i ne postoji mogućnost da legalizujete objekat ukoliko ste gradili u nekim specifičnim zonama koje su zaštićene. Recimo u zonama kulturnog dobra od izuzetnog značaja nije moguće graditi“, navodi Kastratovićeva.

Ona ukazuje i u kojim situacijama će legalizacija biti jednostavan posao.

„Najlakše će biti legalizovati ljudima koji su gradili objekte po principu moj objekat, moja parcela. Sva lica koja imaju što se kaže jedan kroz jedan, odnosno isključivo pravo svojine na zemljištu će najlakše legalizovati svoj objekat jer kod tih lica je pravno potpuno čista situacija. Naravno pod pretpostavkom da imaju i odgovarajuću imovinsko-pravnu dokumentaciju kojom dokazuju pravosvojine na samom objektu“, ističe naša sagovornica.

Ona, međutim, objašnjava da za legalizaciju nije potrebno da ste vlasnik cele parcele, već je dovoljno i ako ste u posedu jednog njenog dela.

Kada je objekat građen na zemljištu u društvenom vlasništvu objekat će, kako ističe, moći da bude legalizovan tako što će zemljište pod objektom biti upisano na vlasnika objekta.

Ukoliko ste, pak, sagradili objekat na tuđem zemljištu postoje, kako kaže, dve situacije koje zakon predviđa.

Prvo parnica pa legalizacija

„Jedna situacija je da ste podneli prijavu, a gradili ste na tuđem zemljištu. U tom slučaju vas Agencija za prostorno planiranje obaveštava da nisu ispunjeni uslovi za upis i upućuje vas na parnicu da kao prethodno pitanje rešite imovinske odnose sa vlasnikom parcele, gde morate dokazivati da ste vlasnik . Ako ko uspete vraćate se u postuipak legalizacije, ako ne uspete, nećete biti upisani“, precizira Kastratovićeva.

Ona napominje da ako vlasnik objekta izgubi spor sa vlasnikom parcele, vlasnik parcele može da traži uklanjanje objekta. Upozorava, takođe, vlasnike objekta koji nisu i vlasnici parcele da će u slučaju da propuste ovaj rok za prijavu legalizacije automatski biti postupljeno u skladu sa slovom zakona, a to znači da će objekat biti upisan na vlasnika parcele.

„Kada ste vi vlasnik parcele, situacija je čista i vi ćete se bez problema upisati. Postoji situacija da ste vi recimo suvlasnik sa još nekim na parceli, to je isto česta situacija u Srbiji, u tom slučaju će lice koje je vlasnik objekta, a ima udeo na parceli, biti upisano kao vlasnik objekta. Suprotno, ukoliko lice nema nikakav udeo na parceli, on će biti upućen na sud odnosno na parnicu da rešava imovinsko-pravne odnose na zemljištu“, sumira sagovornica Sputnjika.

Autor: S.M.