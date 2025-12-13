NESTALA NADEŽDA (78) U PARIZU: Poslednji put viđena na pijaci, njena komšinica objavila apel uz potresne detalje 'To je NEUOBIČAJENO ZA NJU'

Nadežda Živković (78) nestala je u Parizu u petak, 12. decembra 2025. Informaciju je na Fejsbuk grupi Village Jourdain objavila Ana Todorović.

Prenosimo njen apel:

Naša komšinica, gospođa Nadežda Živković, 78 godina, nestala je od petka 12. decembra 2025.

Poslednje poznato mesto: viđena je u petak ujutru na pijaci u Belleville-u (oko 10h–10:30), zatim kako ulazi u metro Belleville oko 13h, što je neuobičajeno jer inače nikada ne koristi metro.

Stanuje na 6. spratu – 11 allée du Père Julien Dhuit, 75020 Paris.

Nikada se nije vratila kući, namirnice nisu pronađene, nema telefon ni dokumenta, a slabo govori francuski jezik.

Gospođa je poreklom iz Jugoslavije/Srbije. Ako ste je negde videli ili imate bilo kakvu informaciju, molimo vas da odmah kontaktirate Anu Todorović.

Policiji je zvanično prijavljen nestanak.

Ana – 07 64 24 20 11

Najnovije informacije

Prema poslednjim podacima, kako je napisala u jednom komentaru inicijalne objave Ana Todorović, Nadežda je viđena u kvartu Barbès u Parizu. Molimo sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se odmah jave Ani Todorović na gorenavedeni broj telefona.

Autor: A.A.