Od danas novi red vožnje Srbijavoza – evo šta se menja!

Izvor: pink.rs/Tanjug, Foto: Ustupljene fotografije ||

Srbija dobija novi godišnji red vožnje putničkih vozova, koji će važiti sve do decembra 2026. godine.

Putnike očekuju više polazaka, izmene na ključnim relacijama i moderni Štadler vozovi, a pojedine stanice dobijaju novu ulogu u saobraćaju.

Više polazaka i nove relacije

Novi red vožnje donosi značajne promene u unutrašnjem saobraćaju. Regio vozovi na relaciji Zemun–Valjevo–Zemun postaju Regio Ekspress (Rex), uz angažovanje novih Štadler Flirt vozova. Vozovi iz Pančeva Vojlovice sada će saobraćati do i od Zemuna, dok jutarnji voz iz Zemuna (6.55) i popodnevni iz Priboja (16.10) od sada voze svakodnevno, a tokom leta produžavaju do Užica.

Na relaciji Subotica–Zrenjanin–Subotica i Subotica–Senta–Subotica planirano je po pet vozova, umesto dosadašnja dva. Na liniji Subotica–Sombor–Subotica biće četiri para vozova, dok će Novi Sad–Sombor–Novi Sad preko Bogojeva imati šest parova, umesto četiri. Voz iz Niša za Zaječar sada polazi u 17.50 časova, umesto u 15.25.

Novi Sad i Petrovaradin kao čvorišta

Stanica Novi Sad do daljnjeg nije otvorena za prijem i otpremu putnika. Vozovi se preusmeravaju na Petrovaradin i Novi Sad Ranžirnu, gde su uvedeni redovni polasci ka Somboru i Karavukovu.

Moderni vozovi na šinama

Novi Štadler vozovi serije 413/417 angažovani su na ključnim linijama, uključujući relacije Šid–Beograd Centar, Zemun–Užice, Zemun–Niš, kao i Beograd Centar–Subotica.

Međunarodni saobraćaj

Noćni voz Zemun–Bar–Zemun nastavlja da saobraća, ali polazak je pomeren nekoliko minuta ranije – iz Zemuna u 19.35, a iz Beograd Centra u 19.54.

Informacije za putnike

Sve aktuelne informacije o polascima, ponudama i cenama karata dostupne su na zvaničnom sajtu www.srbijavoz.rs.

Autor: Dalibor Stankov

