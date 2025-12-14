Danas slavimo Svetog Nauma 'Utešitelja': Ako osećate tugu ili nemir, obavezno uradite ovo za mir u duši

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas, 14. decembra, obeležavaju praznik posvećen Svetom proroku Naumu, poznatom kao „Utešitelj“.

Njegovo ime simbolizuje utehu i snagu, a veruje se da molitva na ovaj dan donosi mir duši.

Sveti prorok Naum – „Utešitelj“

Naum je jedan od 12 „malih“ proroka Starog zaveta. Rođen je u plemenu Simeonovom, u mestu Elkoku, a živeo je sedam vekova pre rođenja Isusa Hrista. Njegovo ime na hebrejskom jeziku znači „Utešitelj“ ili „Onaj koji teši“.

Ostao je upamćen po proročanstvu o propasti velikog grada Ninive, koji je uništen „vodom i ognjem“ nakon što se narod vratio starim gresima. Njegova knjiga u Svetom pismu je kratka, ali snažna – podseća da je Bog spor na gnev, ali pravedan, i da zlo ne može večno trajati.

Verovanja i običaji

U skladu sa značenjem njegovog imena, veruje se da je današnji dan pogodan za molitvu za duševni mir i isceljenje od tuge.

Prema narodnom verovanju, oni koji osećaju nemir, teskobu ili prolaze kroz težak životni period, danas treba da odu u crkvu, zapale sveću i pomole se Svetom proroku Naumu da im podari snagu i utehu.

Molitva Svetom Naumu

Tropar, glas 2: „Proroka Tvoga Nauma uspomenu Gospode slavimo, zato Te molimo, spasi duše naše.“

Praznična trpeza

Kako praznik ove godine pada u nedelju, a u toku je Božićni post, trpeza je svečanija – dozvoljeni su riba, ulje i vino.

Autor: Dalibor Stankov