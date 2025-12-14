EKSKLUZIVNA ISPOVEST SUPRUGE NESTALOG DRAGANA ČAVIĆA: Bio mi je muž i najbolji prijatelj, a sada ga nema već 12 dana, mučilo ga je samo ovo...

Supruga nestalog Dragana Čavića iz Zemuna otkrila je za Pink šokantne detalje o njegovom životu, problemima sa poslodavcima, nestalim dokumentima i novcem, kao i o poslednjim danima pre nego što mu se izgubio svaki trag.

Problemi sa poslodavcima

Dragan Čavić godinama je radio u građevini, ali je, kako kaže njegova supruga, svuda nailazio na probleme sa naplatom i neisplaćenim zaradama. „Njegovi poslodavci su mu dugovali, a on nikome nije dugovao. Kockao se nije, bio je pošten i vredan čovek“, ističe ona.

Nestali dokumenti i novac

Pre nego što je nestao, Dragan je prijavio supruzi da su mu nestali dokumenti i oko 5.000 dinara. „Isplatio je sobu na Starom sajmištu, gde je bilo dosta narkomana, i imao je fizički problem sa jednim od njih baš zbog nestalih dokumenata. Nije prijavio policiji, iako sam ga molila“, kaže supruga.

Poslednji razgovor

„U ponedeljak kada smo se čuli bio je tužan, ne toliko zbog para, već zbog toga što smo razdvojeni. Bio je razočaran zbog tog prokletog dinara“, navodi supruga, dodajući da niko od njegovih kolega ne sumnja šta se desilo, ali da su svi bili zatečeni nestankom.

Policija bez odgovora

Supruga je prijavila nestanak policiji u Zemunu, ali, kako tvrdi, povratnu informaciju nije dobila ni posle pet dana. „Rekli su da se na snimcima iz ulice vidi nešto neobično, ali do danas nemamo nikakvu informaciju. Prošlo je 12 dana, a niko mi ništa ne javlja“, kaže ona.

Porodica u strahu

„Deca ga vole kao rođenog oca. Ja sam mu i supruga i najbolji prijatelj. Ako neko ima bilo kakvu informaciju, neka nam se javi“, apeluje supruga nestalog Dragana Čavića.

Autor: Dalibor Stankov