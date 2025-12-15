OGLASIO SE BATUT: Ovo su najnoviji podaci oko gripa u Srbiji

Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je ukupno registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a intenzitet virusne aktivnosti je nizak, izjavila je danas dr Dragana Plavša, epidemiolog tog instituta.

- Prema podacima pete izveštajne nedelje, ukupno je obolelo 8.666 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 13.155 od akutnih respiratornih virusnih infekcija - rekla je ona za Tanjug.

Kako je navela, registrovan je nizak intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji, a registrovan je na teritoriji naše zemlje u više okruga.

Prema njenim rečima, najčešće su obolela deca predškolskog i školskog uzrasta, ali obolevaju sve osobe. Do sada je dato više od 250 hiljada doza vakcina i vancinisano je oko 70 procenata ljudi.

- Prioritetne grupe za vakcinaciju protiv gripa jesu pre svega osobe starije od 65 godina, osobe koje imaju neko hronično oboljenje. Blagovremena vakcinacija jeste pre početka sezone kako bi se razvio imunitet na vreme, međutim možemo reći da ni sada nije kasno i ove ugrožene kategorije mogu da se vakcinišu - rekla je dr Plavša.

Vakcine su i dalje dostupne u domovima zdravlja i važno je da se imunizuju građani u svakom trenutku, dodala je ona.

Autor: Iva Besarabić