Preduzetnici, obratite pažnju danas je ključni dan! Ako ne izmirite ove obaveze rizikujete kaznu

Najveći broj poreskih obaveza potrebno je izmiriti do 15. decembra, odnosno do danas, pa proverite da li ste platili sve što treba.

Poreska uprava Republike Srbije objavila je krajem novembra kalendar obaveza za decembar 2025. godine te istakla ključne datume do kojih je propisano da obveznici moraju da izmire svoje obaveze.

Najveći broj obaveza potrebno je izmiriti do 15. decembra, odnosno danas:

Plaćanje akontaciјe poreza na prihode od samostalne delatnosti za mesec novembar.

Podnošenje obaveštenja preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2026. godini.

Podnošenje obaveštenja preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika da u 2026. godini neće vršiti isplatu lične zarade.

Plaćanje akontaciјe doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec novembar.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec novembar.

Podnošenje poreske priјave o obračunatim doprinosima za obavezno sociјalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno sociјalno osiguranje za mesec novembar.

Podnošenje poreske priјave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec novembar.

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za novembar mesec ako јe u tom mesecu ispunjen јedan od kriteriјuma za sticanje statusa obveznika PDV koјi pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Plaćanje akontaciјe poreza na dobit pravnih lica za mesec novembar.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 30. novembra.

Podnošenje poreske priјave za obračun akcize za mesec novembar, na Obrascu PP OA.

Podnošenje poreske priјave o obračunu akcize na električnu energiјu za kraјnju potrošnju za mesec novembar, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Poslednji dan meseca, 31. decembar, krajnji je rok i za izmirenje konačnih obaveza poreskih obveznika za ovu godinu:

Podnošenje poreske priјave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno sociјalno osiguranje, obračunatih na naјnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za novembar.

Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. decembra.

Autor: D.Bošković