AKTUELNO

Društvo

Preduzetnici, obratite pažnju danas je ključni dan! Ako ne izmirite ove obaveze rizikujete kaznu

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Najveći broj poreskih obaveza potrebno je izmiriti do 15. decembra, odnosno do danas, pa proverite da li ste platili sve što treba.

Poreska uprava Republike Srbije objavila je krajem novembra kalendar obaveza za decembar 2025. godine te istakla ključne datume do kojih je propisano da obveznici moraju da izmire svoje obaveze.

Najveći broj obaveza potrebno je izmiriti do 15. decembra, odnosno danas:

Plaćanje akontaciјe poreza na prihode od samostalne delatnosti za mesec novembar.

Podnošenje obaveštenja preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2026. godini.

Podnošenje obaveštenja preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika da u 2026. godini neće vršiti isplatu lične zarade.

Plaćanje akontaciјe doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec novembar.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec novembar.

Podnošenje poreske priјave o obračunatim doprinosima za obavezno sociјalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno sociјalno osiguranje za mesec novembar.

Podnošenje poreske priјave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec novembar.

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za novembar mesec ako јe u tom mesecu ispunjen јedan od kriteriјuma za sticanje statusa obveznika PDV koјi pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Plaćanje akontaciјe poreza na dobit pravnih lica za mesec novembar.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 30. novembra.
Podnošenje poreske priјave za obračun akcize za mesec novembar, na Obrascu PP OA.

Podnošenje poreske priјave o obračunu akcize na električnu energiјu za kraјnju potrošnju za mesec novembar, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Poslednji dan meseca, 31. decembar, krajnji je rok i za izmirenje konačnih obaveza poreskih obveznika za ovu godinu:

Podnošenje poreske priјave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno sociјalno osiguranje, obračunatih na naјnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za novembar.

Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. decembra.

Autor: D.Bošković

#Danas

#Kazna

#PRAZNJA

#kljucni dan

#preduzetnici

POVEZANE VESTI

Društvo

TAČNI DATUMI PORESKIH OBAVEZA U AVGUSTU: Ne smete da zakasnite ni dan, evo koji je krajni rok za izmirenje duga

Društvo

DETALJAN PORESKI KALENDAR: U oktobru morate ispoštovati ove rokove, inače stiže paprena kamata

Društvo

Rok za izmirenje ove obaveze ističe: Građane koji budu zakasnili čekaju ozbiljne sankcije

Beograd

DANAS BEZ STRUJE U DELOVIMA 8 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Proverite da li ste na spisku

Horoskop

Proverite da li ste i vi među ovim srećnicima! Ljudi rođeni na ove datume mogu steći veliko bogatstvo

Društvo

POŽURITE! Danas je poslednji dan za izmirenje OVIH poreskih obaveza