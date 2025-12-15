NBS OBJAVILA: Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,36 dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,3615 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti niži za 0,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,3 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar viši je danas 0,2 odsto i iznosi 99,7633 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,8 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 11,4 odsto, a od početka godine za 12,7 odsto.

Autor: Marija Radić