JP 'Nuklearni objekti Srbije' postaje partner Svetskom institutu za nuklearnu bezbednost (WINS – World Institute for Nuclear Security)

Svetski institut za nuklearnu bezbednost - WINS i JP „Nuklearni objekti Srbije“ potpisali su, danas 15. decembra 2025. godine, novi Memorandum o razumevanju.

Srbija je krajem 2024. godine ukinula 35-godišnji moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana. Ovim memorandumom definiše se strateska podrška za budućnost nuklearne energije u Republici Srbiji. WINS će pružati strateške savete, tehničke smernice i obuke prilagođene potrebama JP Nuklearni objekti Srbijekao i pomoć u izgradnji institucionalnih kapacitet, kako bi se podržao razvoj budućih projekata, regulatorna i ukupna infrastrukturna spremnost.

Dve organizacije će takođe zajednički raditi u brojnim aktivnostima vezanim za oblast nuklearnu bezbednost:

• U vezi sa izgradnjom kapaciteta i profesionalnim razvojem saradnja će se odvijati kroz unapređenje kompetencija u oblasti nuklearne bezbednosti i prilagođene inicijative za izgradnju kapaciteta, uključujući učešće zaposlenih u JP „Nuklearni objekti Srbije“ u programu WINS Akamdemije.

• Tehnička pitanja i teme od uzajamnog interesa: Saradnja u ključnim oblastima kao što su sajber bezbednost, metodologije procene pretnji, ublažavanje insajderskih pretnji, regulativa nuklearne bezbednosti, kultura bezbednosti i bezbednost lanca snabdevanja



• Materijal van regulatorne kontrole: Podržavanje napora vezanih za upravljanje nuklearnim i drugim radioaktivnim materijalom van regulatorne kontrole, a što je u nadležnosti Republike Srbije

• Unapređenje raznolikosti i inkluzije: Promovisanje napretka ka rodnoj ravnopravnosti, raznolikosti i inkluziji u nuklearnom sektoru Srbije i širom međunarodne nuklearne zajednice.

„Kako Srbija razmatra nove nuklearne projekte, neophodno je da nuklearna bezbednost bude institucionalno definisana kao temelj tog razvoja“, rekao je izvršni direktor WINS-a Lars van Dasen. „Kombinovanjem naše stručnosti sa nacionalnim rukovodstvom nuklearnih objekata Srbije, možemo pomoći u izgradnji veština, kapaciteta i samopouzdanja potrebnih za suočavanje sa novim izazovima nuklearne bezbednosti. Ponosni smo što podržavamo partnerstvo zasnovano na inovacijama, inkluziji i međunarodnoj saradnji.“

U JP Nuklearni objekti Srbije ističu da je ovo Preduzeće odgovorno za obezbeđivanje nuklearne i radijacione bezbednosti i sigurnosti u Republici Srbiji; upravljanje i održavanje nuklearnih postrojenja i radioaktivnog otpada; i pružanje stručne i tehničke podrške i usluga u skladu sa nacionalnim propisima i međunarodnim standardima.

“Veoma smo zadovoljni što smo potpisali Memorandum o razumevanju sa vodećom međunarodnom institucijom za nuklearnu bezbednost, kakva WINS svakako jeste, i želimo da istaknemo našu fantastičnu saradnju dugu više od decenije. Naše kolege sa iskustvom u bezbednosti stiču neprocenjivo znanje kroz saradnju između JP Nuklearni objekti Srbije i Svetskog instituta za nuklearnu bezbednost WINS i sigurni smo da će biti još bolje u godinama koje dolaze”, rekao je Dalibor Arbutina, v.d. direktora JP „Nuklearni objekti Srbije“.

„Moje učešće u WINS Akademiji – i kroz module učenja i kao ambasador – značajno je unapredilo moje razumevanje nuklearne bezbednosti. Radujem se saradnji sa WINS-om na nastavku izgradnje kapaciteta i razmene znanja, osiguravajući da nuklearna bezbednost ostane osnovni temelj naših budućih projekata“, rekao je Miloš Mladenović, rukovodilac Sektora za nuklearnu bezbednost u JP „Nuklearni objekti Srbije“ i ambasador WINS Akademije.

Autor: Pink.rs