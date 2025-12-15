'UTVRDIĆU GDE JE PROBLEM' Željko Mitrović uručio Lemaxu još jednu nagradu za mim meseca, pa otkrio šta ga nervira (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović uručio je dve nagrade za mim meseca čuvenom tvorcu mimova i zabavnih video klipova Lemaxu.

Željko Mitrović je sa kovertama u rukama kroz osmeh rekao da ne zna ko ga više nervira, da li komisija koja dodeljuje nagrade za mim meseca ili Lemax koji ga, kako kaže, em drnda, em osvaja nagrade.

- Koliko sam razumeo osvojio je od 11 meseci koji su prošli čak 10, što je neki problem ili sa mnom ili sa Lemaxom ili sa komisijom, svakako ću utvrditi. Svejedno, protokolarno moram da ti čestitam. Lemax, izvoli, ovo je septembar i ovo je novembar - rekao je Željko Mitrović dok je uručivao nagradu Lemaxu, a zatim je dodao:

U tim mesecima su tvoji mimovi pobedili. Na jednom igram na Mesecu sa Tošom, što je onako skandal, Walking on the Moon, a drugi se odnosi na jedan od mojih najozbiljnijih radova, već skoro godinu dana u tajnosti radimo oružje sa fotonskim snopovima, deo toga sam prikazao javnosti, onoliko koliko sam smeo, ovih dana spremam da uradim jedan ozbiljniji eksperiment, ali Lemax je i od toga napravio sprdnju i ubacio me u Hari Potera.

Željko Mitrović je čestitao Lemiju jer, izgleda, boljeg nema, ili je, kako kaže, njegova komisija u problemu.

Upitan da li nas očekuje nešto ovako slično Željko Mitrović kaže da mu komisija predlaže da bi Lemax možda trebalo da bude uključen u SG produkciju.

- To ću videti sa njima, svakako mislim da je bolje da se bavi SG-ajem, nego da pravi ove ludačke mimove i da me drnda po ceo dan - kazao je Mitrović.

Upitan da li se ljuti rekao je ''Paaa, ne'', a na komentar da su svi ti mimovi viralni Željko kaže da ga to i nervira.

Podsetimo, Željko Mitrović je tokom prošle godine pokrenuo akciju u kojoj poklanja 1.000 evra autoru najduhovitije video-parodije na njegov račun.

Autor: Pink.rs