Dobrotvorna ustanova Eparhije osečkopoljske i baranjske — fondacija „Sveta Petka” i ZVO Vukovar organizovali su posetu učenika vukovarske Tehničke škole „Nikola Tesla” hramu Svetog Save na Vračaru.

Tamo ih je srdačno dočekao Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije koji je blagoslovio decu, poželeo im prijatan boravak na vaspitno-edukativnoj ekskurziji u Srbiji, mnogo uspeha u daljem školovanju i životu i napomenuo da uvek budu poslušni svojim roditeljima i učiteljima i odani svojoj Crkvi i Otadžbini.

Ranije tokom dana deca su posetila Data centar u Kragujevcu a zatim su obišli i spomen-park „Kragujevački oktobar” u Šumaricama, gde su imali priliku da prošire svoja znanja o kulturno-istorijskom nasleđu svog naroda.

