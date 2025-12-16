AKTUELNO

Društvo

Slavimo Svetog proroka Sofonija: Veruje se da se danas treba pomoliti za zdravlje najmilijih

Izvor: Kurir, Foto: printscreen ||

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog proroka Sofonija.

Živeo je i prorokovao u VII veku pre Hrista za vreme blagočestivog cara judejskog Josije. Savremenik je proroka Jeremije.

Imajući smernost veliku i um čist i Bogu uzdignut, on se udostojio proziranja u budućnost. Prorekao je dan gneva Božjega; kaznu nad Gazom, Askalonom, Azotom, Akaronom, Ninivijom, Jerusalimom, Egiptom. Jerusalim je on video kao “grad odmetnički, oskvrnjen, nasilnički”.

Knezovi su u njemu lavovi koji riču; sudije su mu vuci večernji; koji ne glođu kosti do jutra. Proroci su mu hvališe, varalice; sveštenici njegovi skvrne svetinju, izvrću zakon“.

Provideći vreme dolaska Mesije, on oduševljeno kliče: “Pjevaj kćeri Sionska; klikuj, Izrailju; raduj se i veseli se iz svega srca, kćeri Jerusalimska!“

Upokojio se ovaj tajnovidac u mestu svoga rođenja, da čeka opšte vaskrsenje i nagradu od Boga.

Danas obavezno idite u crkvu zapalite sveću i pomolite se Sofoniju za zdravlje najmilijih.

“Proroka Tvoga Sofonija, uspomenu Gospode slavimo, zato Te molimo, spasi duše naše.”

Autor: D.Bošković

#Zdravlje

#najmiliji

#sveti prorok sofronije

POVEZANE VESTI

Društvo

OVO DANAS NIKAKO NE BI TREBALI DA RADITE! Slavimo najvećeg hrišćanskog proroka Svetog Jeremiju - Ovo su verovanja koja treba ispoštovati!

Društvo

Predvideo je veliki događaj, veruje se da za spas duše treba izgovoriti ovu molitvu! Danas slavimo Svetog proroka Avakuma

Extra

Danas obeležavamo Svetog proroka Nauma: Evo šta treba da uradite za zdravlje svojih najmilijih

Extra

SLAVIMO NAJVEĆEG HRIŠĆANSKOG PROROKA: Za njega se vezuje posebno verovanje, a jedna stvar je strogo ZABRANJENA

Extra

DANAS SLAVIMO SVETOG MUČENIKA SOZONTA: Veruje se da vernici treba da urade ovo

Extra

Danas slavimo Svetog Jeliseja: Veruje se da svako ko pati od bolesti očiju treba da uradi ovo