Da li znate kolika je minimalna PENZIJA u Srbiji? Prima je jedna kategorija penzionera, ispod OVE sume ne sme da padne

Izvor: Pink.rs/Dnevnik.rs, Foto: Tanjug/Zoran Žestić, Pink.rs ||

Građane koji se približavaju odlasku u penziju, ali i one koji već primaju najniže iznose, često zanima koliki je minimalni iznos penzije koji država garantuje zakonom.

Na ovo pitanje odgovor daje Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO).

Kako je objašnjeno, pravo na najniži iznos penzije imaju osiguranici koji ostvare pravo na starosnu, prevremenu starosnu ili invalidsku penziju, ukoliko im obračunata penzija bude niža od zakonom utvrđenog minimalnog iznosa.

Trenutno, najniži iznos penzije za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti iznosi 27.711,33 dinara. Sa druge strane, za penzionere iz kategorije poljoprivrednika garantovani minimalni iznos je niži i iznosi 21.786,02 dinara.

Iz Fonda PIO pojašnjavaju da se za osiguranike iz kategorije poljoprivrednika najniži iznos penzije primenjuje u slučajevima kada je pretežan deo penzijskog staža ostvaren upravo u osiguranju poljoprivrednika.

Drugim rečima, država garantuje minimalnu penziju svima koji ispune zakonske uslove, ali njen iznos zavisi od kategorije osiguranja u kojoj je osiguranik proveo najveći deo radnog veka.

Autor: Iva Besarabić

