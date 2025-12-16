'OVAKVA KLINIČKA SLIKA NIJE VIĐENA GODINAMA!' Lekari upozoravaju: Grip jači nego ikad, rizik od komplikacija veći

Grip je tu – jači, brži i nepredvidiviji nego ranijih godina. Lekari upozoravaju da je ove sezone veći rizik od komplikacija i dužeg trajanja bolesti, posebno kod dece, starijih i hroničnih bolesnika.

Ambulante su pune, odeljenja u školama poluprazna, bolovanja se produžavaju, a lekari upozoravaju da kliničke slike liče na one koje nismo viđali godinama.

U prethodnoj nedelji u Beogradu je zabeležen porast ljudi sa akutnim respiratornim simptomima (17.250 osoba). To je porast za 38 odsto.

- Najveći udeo među obolelima čine deca uzrasta od 5 do 19 godina, i oni čine oko 48 procenata, zatim radno sposobni stanovništvo, oko 26 procenata, a najmlađi uzrast, od nula do četiri godine zastupljen je 20,7 posto. Ako govorimo o obolevanju sličnom gripu, tu nam je još veći porast, skoro duplo, 43,2 posto, ima 850 registrovanih obolelih tokom prethodne nedelje, a dve nedelje pre toga je bilo upola manje, otprilike 530 - objasnila je doktorka.

Sezona gripa je stigla ranije nego inače. Prethodne sezone, ovakvi podaci bili su zastupljeni tek u februaru. Preventiva podrazumeva izbegavanje kontakta sa osobama koje imaju neke od respiratornih infekcija i bližih socijalnih kontakata, pranje ruku, održavanje distance na metar, metar i po, dobra higijena...

Brže i lakše širenje

Promena je zapravo u samom virusu, objašnjava dr Maris. Dominantan tip je AH3N2 koji je pretrpeo nekoliko promena počev od avgusta ove godine, pa ga naš organizam ne prepoznaje i tretira ga kao nešto novo, pa se zato i očekuje njegovo brže i lakše širenje.

„Ostavlja duže posledice, hroničan umor duže traje, klinička slika koja traje od 5 do 7 dana, zna i duže da traje“, dodala je gošća Jutarnjeg programa.

Kada je reč o vakcinama, dr Slavica Maris kaže da one mogu da preduprede teže oblike bolesti i hospitalizaciju.

Porast broja obolelih je evidentan i van prestonice, a rano širenje virusa signalizira potrebu za dodatnim preventivnim merama u školama, vrtićima i radnim sredinama širom Srbije.

Već sada imamo brojke kao u piku prošle godine

- Stiče se utisak da je sezona gripa stigla znatno ranije. Prethodne sezone taj broj je registrovan tek u februaru kada smo imali pik obolevanja od gripa, a evo sada je polovina decembra pa imamo taj broj - rekla te nastavila:

Kako smanjiti rizik

U ovoj sezoni, osnovne preventivne mere ostaju ključne za zaštitu od gripa i respiratornih infekcija.

- Izbegavati kontakt sa osobama koje imaju neke respiratorne simptome, boravak u zatvorenim prostorima, ukoliko je moguće, ukoliko ne, nositi zaštitne maske. Izbegavanje bližih socijalnih kontakata, pozdravljanje rukom, održavanje socijalne distance u rastojanju od metar, metar i po. Pranje ruku zaista je veoma važno jer putem ruku često prenosimo i respiratorne infekcije, ne samo ove crevne. I naravno, dobra higijena.

Ove mere važe za sve građane Srbije, ali su posebno važne za rizične grupe: decu, starije osobe i osobe sa hroničnim bolestima.

Promene u virusu i vakcine

Dominantan tip virusa gripa ove sezone, A (H3N2), prošao je određene promene, zbog čega organizam ne prepoznaje virus kao poznat.

- U samom virusu se promenilo, jer dominantan tip virusa gripa A (H3N2), koji je zaista pretrpeo nekoliko promena, počeo je od avgusta ove godine. Tako da ga naš organizam ne prepoznaje. On ga tretira kao novi virus i otuda i očekujemo brže širenje, lakše širenje jer virus lako pronalazi osobe koje su osetljive i on se na taj način bori da opstane zaobilazeći naš imunitet i to mu omogućava upravo ovo da se brže i lakše širi - objasnila je dr Maris.

Doktorka napominje da virus ostavlja duže posledice - hroničan umor, sa kliničkom slikom koja traje od 5 do 7 dana.

Autor: S.M.