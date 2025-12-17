Program 'Moguce je prekinuti' koji je promenio industriju

Decenija kontinuiranog ulaganja u prevenciju donosi konkretne rezultate.

Više od deset godina Meridianbet sprovodi sveobuhvatne programe zaštite igrača, potvrđujući da društvena odgovornost nije samo deo poslovne strategije, već ključna vrednost na kojoj kompanija gradi svoj identitet.

Kao jedna od retkih u indistriji, kompanija Meridianbet je pre više od decenije pokrenula sveobuhvatni program prevencije protiv patološkog kockanja i zato danas važi za jednog od lidera u regionu kada su ovi programi u pitanju.

Više hiljada zaposlenih u okviru kompanije je prošlo stručne obuke, što jasno pokazuje koliko kompanija ulaže u razvoj sistema koji štiti igrače - i na taj način širu društvenu zajednicu. Upravo ovaj program poslužio je kao inspiracija za zakonske izmene, koje su danas obavezne za sve priređivače igara na sreću u našoj zemlji

Program „Moguće je prekinuti“, sprovodi se zajedno sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti i Udruženjem priređivača igara na sreću (UPIS), danas se smatra jednim od najuspešnijih modela u regionu kada je reč o programima prevencije i zaštite igrača. Njegov cilj je jednostavan - prepoznati prve signale rizičnog ponašanja, pružiti pravovremenu podršku i tako sprečiti posledice zavisnosti.

Misija kompanije ostaje jasna: stvaranje sigurnog i odgovornog okruženja u kojem se rizici prepoznaju, a zajednica štiti.

Konkretnim merama i jasnom misijom, Meridianbet ostaje primer kako se industrija može menjati konkretnim merama, stručnom saradnjom i dugoročnom posvećenošću koja ima za cilj zaštitu ljudi.

Autor: A.A.