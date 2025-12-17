AKTUELNO

MUP UPUTIO HITAN APEL: Odnosi se na ugroženost najmlađih, obratite pažnju!

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ||

U prethodna 24 časa u Republici Srbiji dogodile su se dve saobraćajne nezgode u kojima su povređena deca pešaci na pešačkom prelazu!

Na raskrsnici ulica Dimitrija Tucovića i Ognjena Price u Apatinu na pešačkom prelazu oborena je sedmogodišnja devojčica, a u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu oboren je jedanaestogodišnji dečak, navodi se u saopštenju MUP.

Oba deteta zadobila su, srećom, lake telesne povrede.

Uprava saobraćajne policije apeluje na vozače da u vremenskim uslovima značajno smanjene vidljivosti, povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja, pre svega u zonama pešačkih prelaza i zonama škola.

Istovremeno apelujemo na pešake da koriste reflektujuće materijale kako bi bili vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju i da kolovoz prelaze isključivo kada se uvere da to mogu uraditi na bezbedan način.

Autor: S.M.

