SRBIJA TREĆA NA SVETSKOJ RANG LISTI! Mladi Srbi ispod 30 godina srećniji nego njihovi vršnjaci u nordijskim zemljama

Prema najnovijim podacima Gallupa, Srbija se našla na visokom trećem mestu na listi najsrećnijih zemalja na svetu za osobe mlađe od 30 godina, odmah iza Litvanije i Izraela, a ispred razvijenih zemalja poput Danske, Finske i Holandije.
Kako je Gallup došao do ovog zaključka?
Rang lista je napravljena na osnovu Gallup World Poll istraživanja, koje se sprovodi u više od 140 zemalja sveta. Fokus je bio isključivo na mladima do 30 godina, a ocenjivani su sledeći ključni parametri:
Subjektivni osećaj zadovoljstva životom (tzv. “life evaluation” – kako mladi ocenjuju svoj život na skali od 0 do 10)
Mentalno i emocionalno blagostanje
Osećaj lične slobode (mogućnost donošenja životnih odluka)
Socijalna podrška (da li imaju na koga da se oslone u teškim trenucima)
Optimizam u vezi s budućnošću
Ekonomska sigurnost iz ugla mladih, ne samo realni prihodi već i percepcija stabilnosti
Upravo kombinacija jakih društvenih veza, osećaja pripadnosti i optimizma, ali i relativno niskog pritiska koji mladi osećaju u svakodnevnom životu, doprinela je visokom plasmanu Srbije.
Srbija ispred nordijskih zemalja
Posebno je zanimljivo da se Srbija našla ispred Islanda, Danske i Finske, zemalja koje se tradicionalno nalaze na vrhu opštih lista sreće. Ovo pokazuje da se sreća mladih ne meri samo standardom, već i kvalitetom međuljudskih odnosa, slobodom i osećajem životnog smisla.
World's happiest countries for those aged under 30.— The Spectator Index (@spectatorindex) 17. децембар 2025.
1. 🇱🇹 Lithuania
2. 🇮🇱 Israel
3. 🇷🇸 Serbia
4. 🇮🇸 Iceland
5. 🇩🇰 Denmark
6. 🇱🇺 Luxembourg
7. 🇫🇮 Finland
8. 🇷🇴 Romania
9. 🇳🇱 Netherlands
10. 🇨🇿 Czech Republic
(Gallup)
Top 10 najsrećnijih zemalja za mlade:
Litvanija
Izrael
Srbija
Island
Danska
Luksemburg
Finska
Rumunija
Holandija
Češka
Gallupovo istraživanje još jednom potvrđuje da mladi u Srbiji, uprkos izazovima, život doživljavaju optimističnije nego njihovi vršnjaci u mnogim bogatijim državama.
Autor: A.A.