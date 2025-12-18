AKTUELNO

SRBIJA TREĆA NA SVETSKOJ RANG LISTI! Mladi Srbi ispod 30 godina srećniji nego njihovi vršnjaci u nordijskim zemljama

Prema najnovijim podacima Gallupa, Srbija se našla na visokom trećem mestu na listi naj­srećnijih zemalja na svetu za osobe mlađe od 30 godina, odmah iza Litvanije i Izraela, a ispred razvijenih zemalja poput Danske, Finske i Holandije.

Kako je Gallup došao do ovog zaključka?

Rang lista je napravljena na osnovu Gallup World Poll istraživanja, koje se sprovodi u više od 140 zemalja sveta. Fokus je bio isključivo na mladima do 30 godina, a ocenjivani su sledeći ključni parametri:

Subjektivni osećaj zadovoljstva životom (tzv. “life evaluation” – kako mladi ocenjuju svoj život na skali od 0 do 10)

Mentalno i emocionalno blagostanje

Osećaj lične slobode (mogućnost donošenja životnih odluka)

Socijalna podrška (da li imaju na koga da se oslone u teškim trenucima)

Optimizam u vezi s budućnošću

Ekonomska sigurnost iz ugla mladih, ne samo realni prihodi već i percepcija stabilnosti

Upravo kombinacija jakih društvenih veza, osećaja pripadnosti i optimizma, ali i relativno niskog pritiska koji mladi osećaju u svakodnevnom životu, doprinela je visokom plasmanu Srbije.

Srbija ispred nordijskih zemalja

Posebno je zanimljivo da se Srbija našla ispred Islanda, Danske i Finske, zemalja koje se tradicionalno nalaze na vrhu opštih lista sreće. Ovo pokazuje da se sreća mladih ne meri samo standardom, već i kvalitetom međuljudskih odnosa, slobodom i osećajem životnog smisla.

Top 10 najsrećnijih zemalja za mlade:

Litvanija

Izrael

Srbija

Island

Danska

Luksemburg

Finska

Rumunija

Holandija

Češka

Gallupovo istraživanje još jednom potvrđuje da mladi u Srbiji, uprkos izazovima, život doživljavaju optimističnije nego njihovi vršnjaci u mnogim bogatijim državama.

