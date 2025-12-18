ALARM U MAČVI: Potvrđen slučaj trihineloze kod domaćih svinja

U Mačvanskom okrugu otkriven je slučaj mesa iz domaćeg uzgoja zaraženog trihinelozom, a prema rečima stručnjaka svake godine se larva patogena za čoveka pronađe u nekoj domaćoj životinji, a još češće kod divljih, i upozoravaju vlasnike svinja da meso svake zaklane jedinke odnesu na analizu u veterinarsku stanicu.

Veterinar specijalista higijene i tehnologije namirnica animalnog porekla Svetlana Mrkovački kaže da je to prvi slučaj u sezoni klanja, da je kod domaćih svinja ustanovljeno prisustvo larvi Trihinela spiralis, što ne znači da na drugim mestima još nije bilo pozitivnih slučajeva.

"Znači, ima je", rekla je ona.

Ona objašnjava da kada se larva, patogena za čoveka, nađe u mesu i unese u organizam putem nedovoljno termički obrađene namirnice, ona izaziva infekciju koja se često završava kardiološkim i neurološkim komplikacijama, a da težina oboljevanja zavisi od invazije larvi.

- To ne mora da zavisi od starosti svinje. Invazija je različita, može da bude jako mala, a može da bude i dosta larvi. Od toga posle, ukoliko neko konzumira sušeno meso, kobasice i ostalo, zavisi težina slučajeva kod ljudi. Ovo je bila jaka invazija - rekla je Mrkovački.

Na ispitivanje se donosi koren dijafragme, a trihineloskop je jedini uređaj kojim može da se utvrdi prisustvo larvi, pojašnjava ona.

- Mora da se pregleda svako zaklano svinče, odnosno svako zaklano grlo, zato što jedno pozitivno ili negativno u jednom dvorištu ne znači da su ostali takođe negativni. Znači, svako svinče se mora ponaosob pregledati i doneti adekvatan uzorak, što je jako bitno - rekla je Mrkovački.

- Ukoliko se nakon konzumacije utvrdi da je meso bilo pozitivno na trihinelu, odmah se treba javiti lekaru pre nego što se pojave prvi simptomi i parazit se učauri u organizmu čoveka - objasnila je doktorka.

Autor: S.M.