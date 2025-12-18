Odlične vesti za vozače: Na Nikoljdan se otvara naplatna stanica u Preljini

Tačno u podne, sutra na Svetog Nikolu ponovo će biti otvorena naplatna stanica u Preljini.

Duže od mesec dana saobraćaj u Preljini kod Čačka odvija se u izmenjenim režimu zbog izvođenja radova na spajanju auto-puta Miloš Veliki i Moravskog koridora.

Iz "Puteva Srbije" najavili su da će saobraćaj biti normalizovan preko naplatne rampe u Preljini 20. decembra, do toga je došlo malo ranije!

- U 12 sati na Nikoljdan biće ponovo otvorena naplatna stanica u Preljini, koja će imati značajnu ulogu u rasterećenju saobraćaja na ovom izuzetno frekventnom čvorištu puteva. Biće uspostavljen novi režim saobraćaja, koji će omogućiti nastavak izvođenja radova na izgradnji "Moravskog koridora", uz nesmetano odvijanje saobraćaja u zoni predmetne denivelisane raskrsnice - potvrđeno je za agenciju Rina u JP "Putevi Srbije".

Zbog zatvaranja i preusmeravanja saobraćaja prethodnih dana formirane su velike gužve, budući da je reč o jednom od ključnih saobraćajnih čvorišta koje povezuje više važnih pravaca. Vozači su se suočavali sa zadržavanjima i usporenom vožnjom, naročito u špicevima.

Otvaranjem naplatne stanice dan pre prvobitno najavljenog roka očekuje se normalizacija saobraćaja i značajno smanjenje gužvi, kao i lakše funkcionisanje saobraćaja na spoju autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora.

Nadležni apeluju na vozače da prate privremenu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na putu.

