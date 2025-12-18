AKTUELNO

Vlada Srbije predložila da BADNJI DAN bude neradan

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Zaključak kojim je poslodavcima preporučeno da zaposlenima koji Badnji dan slave i po gregorijanskom i po julijanskom kalendaru omoguće da ne rade na taj dan.

Vlada je preporučila poslodavcima da zaposlenima koji Badnji dan obeležavaju po gregorijanskom kalendaru, katolicima i pripadnicima drugih hrišćanskih verskih zajednica, omoguće da ne rade 24. decembra 2025. godine, navodi se u saopštenju Vlade.

Ista preporuka se odnosi i na zaposlene pravoslavne vernike, koji taj praznik obeležavaju 6. januara 2026. godine, po julijanskom kalendaru.

Ukoliko su dužni da neprekidno obavljaju delatnost tokom državnih i verskih praznika, poslodavcima se, takođe, preporučuje da zaposlenima obezbede prava koja im sleduju za rad na dan praznika koji je neradan dan.

Autor: S.M.

