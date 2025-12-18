AKTUELNO

Društvo

Završnica revitalizacije zlatne rezerve EPS: Uspešno spušten rotor težak 440 tona

Izvor: Pink.rs, Foto: ustupljene fotografije/Jasmina Petrović ||

Revitalizacija reverzibilne hidroelektrane „Bajina Bašta” ušla je u završnu fazu i danas je uspešno izvedena najvažnija faza montaže drugog agregata. U stator generatora spušten je rotor težak 440 tona.

- Spuštanja rotora predstavlja jedan od najdelikatnijih zadataka koji iziskuje maksimalnu preciznost i koordinaciju izvođača radova. Ceo postupak je složen i izveden je pomoću specijalizovane opreme za podizanje i pozicioniranje tereta, pri čemu su tolerancije odstupanja svedene na milimetre. Sve je urađeno precizno, ali smo pre toga bili suočeni sa specifičnim izazovima i ključno je bilo da uspešno saniramo nepredviđene nedostatke - rekao je Dušan Trišić direktor za proizvodnju energije u ogranku „Drinsko-Limske HE” .

Foto: ustupljene fotografije/Jasmina Petrović

Nakon završetka montaže rotora, u narednoj fazi, slede planirana „suva“ ispitivanja opreme agregata R2, a zatim i testovi sa obrtanjem agregata.

- Posebna pažnja posvetiće se ispitivanjima na rotoru nakon izvedenih sanacionih radova, kako bi se potvrdila eksploataciona spremnost rotora za rad u svim pogonskim uslovima. Očekuje se da probni rad agregata počne u prvoj polovini marta 2026. godine - istakao je Trišić.

Foto: ustupljene fotografije/Jasmina Petrović

Revitalizacija prvog agregata u RHE „Bajina Bašta“ urađena je tokom prošle godine, a u januaru ove godine završen je i probni rad prvog agregata posle obnove. Završetkom revitalizacije i drugog agregata biće produžen radni vek za nekoliko decenija i to će biti velika podrška elektroenergetskom sistemu Srbije. Ovaj obimni posao u zlatnoj rezervi EPS izvodi se posle 43 godine od početka rada.

Foto: ustupljene fotografije/Jasmina Petrović

Autor: Pink.rs

#Bajina Bašta

#Dušan Trišić

#EPS

#Hidroelektrana

#rotor

POVEZANE VESTI

Društvo

Završena prva faza revitalizacije RHE 'Bajina Bašta': Na mreži obnovljeni agregat zlatne rezerve EPS-a

Društvo

DIREKTOR EPS-A OBIŠAO RADOVE NA REVITALIZACIJI RHE BAJINA BAŠTA: Ukupna vrednost iznosi 35 MILIONA EVRA i tu nije kraj projektima!

Region

Čudo splitskih lekara: Odstranili tumor težak 3,3 kilograma

Društvo

Konkursom 'Gradovi u fokusu' opredeljeno 33,3 miliona dinara za završnu fazu Doma ćirilice

Farmeri

KO ĆE ODNETI POBEDU? Boža se ne predaje: Na sve načine pokušava da bude bolji od Ognjena (VIDEO)

Društvo

Peta sednica Radne grupe za izgradnju RHE Bistrica: Razmatrana izrada dokumentacije