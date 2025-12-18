SUTRA NE SMETE DA ZATVORITE VRATA: Ovaj običaj za Svetog Nikolu domaćini moraju da ispoštuju

Vernici širom Srbije sutra, 19. decembra, obeležavaju Svetog Nikolu, a jedan od glavnih običaja i verovanja jeste da je to slava "otvorenih vrata" i da se gosti ne najvaljuju.

Naime, vekovima unazad u narodu je rasprostranjeno verovanje da se na Svetog Nikolu vrata kuće ne zatvaraju, niti se gosti pozivaju unapred.

Komšije, rodbina i prijatelji dolaze spontano, "da zapale sveću i čestitaju slavu". Otuda i izreka da "ko nema gde na Nikoljdan – ide kod Nikole", što ovu slavu čini simbolom zajedništva i solidarnosti.

Takođe, običaji nalažu da se sutra sprema posna trpeza, žito i kolač, i da nikako ne smemo raditi fizički poslove. Takođe, važno je i darovati decu zbog sreće i dugovečnosti.

Kada idete u goste po ustaljenom običaju, slavski poklon ne treba da bude skup, već simboličan i dobronameran. Najčešće se nosi flaša vina ili rakije, kafa, bombonjera, čokolada, kolači ili torta.

U novije vreme, gosti se sve češće odlučuju i za cveće, sveće, ikone, kao i praktične sitnice za domaćinstvo, naročito ako se ide kod bliskih prijatelja ili rodbine. Bitno je, kažu domaćini, da je poklon darovan od srca, jer slava pre svega predstavlja čin zajedništva i poštovanja.

Autor: Iva Besarabić