Pojeftinilo gorivo u Srbiji! Ovo su nove cene benzina i dizela: Evo koliko će koštati narednih sedam dana

Stigle su nove cene goriva.

Danas od 15 časova i narednih sedam dana na pumpama u Srbiji litar evro dizela će koštati 196 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 179 dinara.

Prema aktuelnim podacima sa berzi, cena sirove nafte je pala na 55,808 dolara, a cena nafte Brent na 59,622 dolara.

Cena zlata je pala na 4.323,56 dolara za uncu, a cena pšenice na 5,0548 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Forex iznosi 1,17091 dolar, što je za 0,12 odsto manje nego na početku trgovine.

Autor: S.M.