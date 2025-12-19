VAŽNO JE DA RAZGOVARAMO – BESPLATNE KONSULTACIJE SA STRUČNJACIMA ZA MENTALNO ZDRAVLJE NA DOKTOK PLATFORMI

Kroz posebno kreiranu Mozzart stranicu na DokTok platformi, igračima je omogućeno jednostavno i brzo zakazivanje video razgovora

„Hajde da pričamo o odgovornosti”, poruka Svetislava Pešića odjeknula je letos sa malihekrana, bilborda, društvenih mreža, portala u okviru kampanje za odgovorno klađenje, a kompanija Mozzart nastavila je da se drži plana odgovornog poslovanja i skreće pažnju na briguo mentalnom zdravlju kroz saradnju sa DokTok platformom.

U vremenu kada je Tiktok postao izvor raznih saveta, DokTok nam otkriva jedan potpuno novi,zdraviji virtuelni svet u kome je moguće dobiti profesionalnu pomoć.

Kroz posebno kreiranu Mozzart stranicu na DokTok platformi, igračima je omogućeno jednostavno i brzo zakazivanje video razgovora sa stručnjakom iz oblasti mentalnog zdravlja, u terminu koji im najviše odgovara.

„Tim pažljivo odabranih DokTok terapeuta na raspolaganju je svih sedam dana u nedelji, kroz 30-minutne konsultacije osmišljene da pruže podršku, smernice i prostor za razgovor bezosuđivanja. Ova podrška namenjena je igračima koji osete da im igranje prerasta u navikukoja počinje da utiče na druge aspekte njihovog života,” naglasila je Aleksandra Momčilović iz Dok-toka.

Pored kampanje za odgovorno klađenje i besplatnih konsultacija, kompanija Mozzart pripremilaje i vodič za odgovorno učestvovanje u igrama na sreću. Sve u cilju toga da se igre na sreću dovedu na najbezbedniji mogući nivo i da se igračima pruže prave informacije o razvoju bezbednih ličnih praksi.

„U saradnji sa eminentnim stručnjacima psihijatrije, ponudili smo mnoštvo korisnih i praktičnih saveta o tome kako da igra, pored svih rizika, ostane zabavna. Podaci u ovomdokumentu baziraju se na nekim od najnovijih istraživanja o igrama na sreću. Sada smo otišli ikorak dalje, u saradnji sa DokTok platformom za zdravstvene konsultacije i psihološkupodršku putem video poziva, ponudili smo ovu vrstu usluge našim igračima potpunobesplatno. I u narednom periodu nastavljamo sa osmišljavanjem i realizacijom različitihinicijativa sa ciljem promovisanja kulture bezbednog učestvovanja u igrama na sreću”, istaklaje Ksenija Šuluburić, iz kompanije Mozzart.

PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGOˮ

Projekat „I jedan je mnogo“, u okviru kojeg će Udruženje priređivača igara na sreću (SPIS)organizovati niz preventivnih, edukativnih, interaktivnih predavanja na temu odgovornogklađenja, uskoro će ugledati svetlost dana. A svest o značaju odgovornog priređivanja igara nasreću širila se i NextGen Betting Forum 2025, na kome je poslata jasna poruka da je fokus naodgovornom i održivom razvoju.

Autor: S.M.