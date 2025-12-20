ZAVOD U PANČEVU DOBIO ZNAČAJNU DONACIJU: Meridian Fondacija jača kapacitete za zaštitu zdravlja i životne sredine

Zavod za javno zdravlje u Pančevu dobio je značajnu podršku za unapređenje radasvojih hemijskih i mikrobioloških laboratorija, koje svakodnevno kontrolišu ispravnostvode, vazduha i namirnica u južnom Banatu.

Zahvaljujući donaciji Meridian Fondacije, Zavod je obezbedio savremeni aparat zaoptimizaciju potrošnje aktivne električne energije — ključni uređaj koji će omogućitiefikasniji, stabilniji i energetski racionalniji rad laboratorija, poznatih po visokimstandardima i velikom obimu analiza.

Direktorka Zavoda, Prim. Dr. Ljiljana Lazić, ističe da je ova podrška stigla upravom trenutku.

Prema njenim rečima, laboratorije Zavoda troše značajne količine energije zbogkontinuiranog rada aparature, a modernizacija opreme omogućiće značajne uštede:

„Ova donacija će direktno unaprediti naše kapacitete. Svakodnevno brinemo o kvalitetuvode, vazduha i namirnica, a nova oprema znači brži, stabilniji i energetski efikasniji rad.To je važno ne samo za Zavod, već i za sve građane Pančeva i okoline koji se oslanjajuna pouzdanost naših analiza“, navodi direktorka.

Ekoloski i drustveni znacaj donacije

Ova donacija ne samo da pomaže zdravstvenom sistemu, već ima i snažnu ekološkudimenziju. Modernizacija laboratorijske infrastrukture doprinosi preciznijem i bržempraćenju kvaliteta vode i vazduha — ključnih faktora životne sredine, posebno uindustrijskim sredinama poput Pančeva.

Iz Meridian kompanije poručuju da je ulaganje u zdravlje stanovništva i očuvanježivotne sredine jedan od njihovih strateških prioriteta.

„Zavod za javno zdravlje Pančevo obavlja izuzetno važan posao. Jačanjeminstitucionalnih kapaciteta koji štite zdravlje ljudi, mi kao fondacija ulažemo u ono što jedugoročno najvažnije”, ističu iz Fondacije.

Donacija Fondacije Meridian još jednom potvrđuje važnost saradnje privatnog i javnogsektora u razvoju zajednice. Ovakvim projektima stvaraju se bolji uslovi za radzdravstvenih institucija, unapređuje se kvalitet usluga, ali i promoviše briga o ekologiji iodgovorno upravljanje resursima — što je osnov savremenog društveno odgovornogposlovanja.

Autor: S.M.