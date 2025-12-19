Ministarstvo odbrane: Obuka na novim borbenim vozilima u jedinicama Vojske Srbije

Obuka pripadnika pešadijskog bataljona iz sastava Četvrte brigade kopnene vojske na oklopnim borbenim vozilima "lazar 3M", kojima je jedinica opremljena u prethodnom periodu, u toku je u bazi "Jug" i na poligonu "Borovac" kod Bujanovca.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva odbrane, vojnici i starešine na poligonu uvežbavaju taktičke radnje i postupke na bojištu uz upotrebu ovog točkaša, čijim su uvođenjem u naoružanje Vojske Srbije unapređene pokretljivost, zaštita i, zahvaljujući besposadnoj kupoli 30 mm, vatrena moć pešadijskih jedinica.

Tokom obuke, oni stiču nova iskustva i obnavljaju ranije stečena znanja o sistemima i podsistemima borbenog vozila, njegovom naoružanju i održavanju.

Komandir voda kapetan Miloš Đokić rekao je da je težište obuke na daljinski upravljivoj borbenoj stanici (DUBS), kalibra 30 milimetara.

"DUBS je besposadna kupola koja omogućava izviđanje terena, osmatranje i otkrivanje ciljeva, kao i dejstvo po neprijateljskoj živoj sili, lako oklopljenoj opremi i vatrenim sredstvima. U toku obuke posebnu pažnju stavljamo na timski rad, jer bez njega upotreba 'lazara 3M' nije moguća, budući da se vozilo sastoji od velikog broja sistema", naveo je kapetan Đokić.

Dodao je da stalnim uvežbavanjem pravilnih postupaka i radnji prilikom obavljanja zadataka posada razvija rutinu.

Desetar Miroslav Trajković kazao je da je obuka intenzivna i vrlo zanimljiva, a uz timski rad i veoma laka.

"Kao najzanimljiviju bih izdvojio obuku na radnom mestu operatera na daljinski upravljivoj borbenoj stanici. Timski rad je ključan jer se vozilo ne koristi samostalno, već kao sistem, a u njemu svaki član posade doprinosi ukupnoj efikasnosti i bezbednosti kompletne posade tokom izvršenja zadatka", rekao je desetar Trajković.

Borbene mogućnosti pešadijskih jedinica Vojske Srbije su prethodnih godina u velikoj meri unapređene uvođenjem u operativnu upotrebu savremenih oklopnih vozila, ali i opremanjem novim ličnim naoružanjem, zaštitnom, optoelektronskom i drugom vojnom opremom.

Redovnim uvežbavanjem na terenu unapređuju se osposobljenost profesionalnog sastava i ukupne sposobnosti jedinice za realizaciju dodeljenih misija i zadataka.

Autor: S.M.