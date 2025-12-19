AKTUELNO

Društvo

OVO SE U BEOGRADU VIĐA SAMO NEKOLIKO PUTA GODIŠNJE! Petak popodne, vreme špica, a na ulicama...

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Petak popodne u Beogradu godinama unazad znači samo jedno – potpuni saobraćajni kolaps, nervozni vozači, kilometarske kolone i sirene na svakom koraku.

Međutim, danas prizor koji niko nije očekivao – ulice gotovo puste, raskrsnice prohodne, a autoputevi bez uobičajenog špica!

Razlog je jasan – Sveti Nikola, najčešća slava u Srbiji, učinio je da se prestonica na nekoliko sati pretvori u grad bez gužvi, i to u kritičnom terminu.

Nije da je "grad duhova", ali pogled na Gazelu i prilaze ovom mostu, je neverovatan - saobraćaj normalno funkcioniše bez zastoja i korišćenja kvačila. Beograđani su masovno ostavili automobile na parkingu i krenuli put porodičnih domova, dok su se mnogi već juče spakovali i otišli van grada, spojili slobodne dane i praznični vikend.

„Ovo se dešava jednom godišnje“, komentarišu građani na društvenim mrežama, uz snimke praznih bulevara i neverovatno prohodnih mostova, koji su inače petkom popodne usko grlo grada.

Dok se u domovima širom Srbije pale sveće, seče slavski kolač i dočekuju gosti, Beograd miruje. Nema nervoze, nema trubljenja, nema kolapsa – samo tišina i retko koji automobil na ulicama.

Jedno je sigurno – Sveti Nikola je danas pobedio beogradski špic. Već od ponedeljka, sve se vraća u „normalu“.

Autor: S.M.

