AKTUELNO

Društvo

MOGUĆE SU GUŽVE NA PUTEVIMA ZBOG NIKOLJDANA! Oglasio se AMSS: Evo kakvo je trenutno stanje na granicama

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug/Oksana Toskić ||

Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da se danas može očekivati više vanrednih prekida na putevima zbog većeg broja vozila, koja se očekuju zbog Nikoljdana i kraja radne nedelje, ujedno i početka pretposlednjeg vikenda u godini.

Sve to, kako su naveli, može zahtevati duže vreme putovanja, pa su poručili vozačima da ranije krenu na put, uz apel da ne žure zbog moguće smanjene vidljivosti zbog magle i mokrih kolovoza.

AMSS je u saopštenju dodao da je prohodnost puteva ka višim planinskim predelima i zimskim centrima dobra, da nema snega, ali da postoji opasnost od poledice, zbog čega je upotreba zimskih guma obavezna.

Na graničnim prelazima, automobili čekaju oko sat i po za ulaz u Srbiju na Šidu, kao i gotovo pola sata na izlazu iz Srbije na Horgošu, dok kamioni čekaju 14 sati za izlaz iz Srbije na Batrovcima, tri sata na Sremskoj Rači i oko dva i po sata na Bezdanu.

Autor: S.M.

#Gužve

#granice

#putevi

#vozila

POVEZANE VESTI

Društvo

NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU NA PUTEVIMA: Evo gde su moguće gužve i koliko se čeka na granicama

Društvo

BUDITE STRPLJIVI! Tokom popodneva moguće su gužve na putevima, a evo kakva je situacija na granicama

Društvo

AMSS: Teretna vozila se na Kelebiji i Batrovcima zadržavaju tri sata

Društvo

Dobra prohodnost puteva - Teretnjaci se na Batrovcima zadržavaju sedam sati

Društvo

AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj u popodnevnim satima

Društvo

Važna informacija za sve koji planiraju putovanje: Evo kakvo je stanje na graničnim prelazima