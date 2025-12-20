Praznični bazar i naučni sajam: humanitarni događaj u kome glavnu ulogu imaju učenici

Ovaj događaj ima izražen humanitarni karakter, a njegov osnovni cilj je prikupljanje sredstava za dobrotvorne akcije koje su odabrali sami učenici.

U ponedeljak, 22. decembra 2025. godine, od 18 do 20 časova, u prostoru Hotela Zepter u Beogradu, biće održan Praznični bazar i naučni sajam 2025 u organizaciji učenika International Schoola na Vračaru.



Humanost je u samom središtu ove manifestacije. Sav prihod prikupljen tokom bazara namenjen je humanitarnim inicijativama, čime učenici International Schoola na Vračaru imaju priliku da kroz konkretne aktivnosti pokažu empatiju, solidarnost i društvenu odgovornost. Na ovaj način, mladi uče da znanje i lični angažman mogu imati stvaran uticaj na živote drugih.

Učenici kao organizatori i nosioci programa

Praznični bazar i naučni sajam u potpunosti je osmišljen i realizovan od strane učenika, uz mentorsku podršku nastavnika. Tokom pripreme događaja učenici su razvijali važne životne i obrazovne veštine, kao što su planiranje i organizacija, timski rad, javni nastup, komunikacija sa posetiocima i primena znanja u praksi.

Bogat program bazarskih i naučnih štandova

Posetioci će tokom večeri moći da obiđu raznovrsne bazarske i naučne štandove, koje su pripremili učenici kroz svoje školske klubove i aktivnosti. Biće predstavljeni sledeći štandovi:

Istraživanje načina razmišljanja uspešnih lidera,

Ekološki klub,

Klub osnaženih glasova mladih,

Klub istorije i kulture Sjedinjenih Američkih Država,

Debatni klub,

Zdravstveno-naučni klub,

Filmski klub.

Svaki štand donosi drugačiji pogled na svet, teme i probleme savremenog društva, a posetioci će imati priliku da razgovaraju sa učenicima, učestvuju u aktivnostima i iz prve ruke vide kako izgleda primena znanja van učionice.

Događaj otvoren za sve

Događaj je namenjen celoj porodici i otvoren je za sve zainteresovane građane. Ulaz je besplatan, uz obaveznu prethodnu prijavu. U prazničnoj atmosferi, bazar pruža priliku da se zajednica okupi oko ideja solidarnosti, znanja i međusobne podrške.

Praznični bazar i naučni sajam 2025 još jednom pokazuje da International School neguje obrazovanje koje prevazilazi učionicu i podstiče učenike da postanu odgovorni, empatični i aktivni članovi društva.

Autor: D.Bošković