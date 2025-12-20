'ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE' Jaka poruka jednog od najvećih humanitaraca današnjice Željka Mitrovića! Još jednom nas sve podseća šta je najvažnije u životu! (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Grupe, Željko Mitrović, objavio je na svom Instagram profilu snimak koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Mitrović je na snimku koji je objavio, prokazao samo deo onoga što čini njegov širok opus delovanja, od poseta, obilazaka, izgradnje, nesebičnog davanja, širenja ljubavi i generalno njegove životne misije, a to je upravo solidarnost.

Uz ovaj snimak koji dira u svako srce i budi najlepše emocije u svima nama, Mitrović je napisao sledeće:

- Danas se obeležava Međunarodni dan solidarnosti 🤍 Dan koji nas podseća koliko je važno da budemo ljudi jedni prema drugima. Solidarnost nije velika reč – to je mali gest koji nekome može da promeni ceo život. Pružena ruka, razumevanje, podrška onima kojima je najpotrebnija. Socijalno ugroženim porodicama, ljudima koji često ostaju nevidljivi, a kojima i malo znači – mnogo.

- Budimo solidarni. Jer zajedno možemo više - napisao je Mitrović.

Željko Mitrović već 20 godina nesebično pomaže porodicama širom Srbije i deci bez roditeljskog staranja, verujući da je obaveza svakog od nas da, kad može, pomogne onome ko ne može sam.

Danas nas podseća da je solidarnost suština, srž, da bi svi trebali da je širimo, da nas upravo ona čini živima, i pre svega ljudima.

Autor: A.A.