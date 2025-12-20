'ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE' Na Međunarodni dan solidarnosti, setimo se što je najvažnije u životu! Željko Mitrović, jedan od najvećih humanitaraca današnjice, najbolji je pokazatelj i primer za to! (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Grupe, Željko Mitrović, poznat je kao veliki humanitarac i čovek velikog srca, pa se u skladu sa tim, na Međunarodni dan solidarnosti, podsećamo koliko je velikodušnost i humanost koju on svedoči bitna u životu.

Na snimku koji je objavljen na Instagram stranici RTV Pink, iako je to samo onoga što Mitrović nesebično čini, može se videti njegov širok opus delovanja, od poseta, obilazaka, izgradnje, širenja ljubavi i generalno njegove životne misije, a to je upravo solidarnost.

Uz ovaj snimak koji dira u svako srce i budi najlepše emocije u svima nama, piše sledeće:

- Danas se obeležava Međunarodni dan solidarnosti 🤍 Dan koji nas podseća koliko je važno da budemo ljudi jedni prema drugima. Solidarnost nije velika reč – to je mali gest koji nekome može da promeni ceo život. Pružena ruka, razumevanje, podrška onima kojima je najpotrebnija. Socijalno ugroženim porodicama, ljudima koji često ostaju nevidljivi, a kojima i malo znači – mnogo.

- Budimo solidarni. Jer zajedno možemo više.

Željko Mitrović već 20 godina nesebično pomaže porodicama širom Srbije i deci bez roditeljskog staranja, verujući da je obaveza svakog od nas da, kad može, pomogne onome ko ne može sam.

Danas nas podseća da je solidarnost suština, srž, da bi svi trebali da je širimo, da nas upravo ona čini živima, i pre svega ljudima.

Autor: A.A.