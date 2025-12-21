HIT VIDEO OSVOJIO LJUDE NA MREŽAMA! Pogledajte kako se ovaj pas izborio za svoje mesto za stolom (VIDEO)

Zlatni retriver koji se pridružio gostima za stolom postao je hit na mrežama
U viralnom videu zlatni retriver Perl ne želi da posmatra druženje iz daljine. Umesto toga, pridružila se gostima za stolom i ukrala pažnju svih gledalaca na društvenim mrežama.
Video počinje scenom svečane trpeze gde gosti sede okrenuti leđima kameri. Perl se udobno smestila između njih, mirna i potpuno uključena u druženje. Njen rep stalno maše i udara o klupu dok mirno posmatra večeru.
Kako kamera zumira, Perl okreće glavu prema vlasnici i radoznalo je gleda. Ljudi se smeju oko nje, atmosfera je opuštena, a ona ostaje na svom mestu, očigledno srećna što je deo društva.
Video je dobio više od 203.000 lajkova i pokrenuo brojne komentare.
Gledaoci su se našalili da je Perl prava domaćica večere i da ima najbolje mesto za stolom, a mnogi su priznali da su gledali snimak upravo zbog nje, piše yahoo.
Autor: D.Bošković