OGLASILA SE DIREKTORKA BATUTA: Tek sada ulazimo u fazu intenzivnijeg zaražavanja

Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović rekla je danas da se trenutna epidemijska situacija u Srbiji, kada je reč o sezonskom gripu vidi upravo u domovima zdravlja gde je veliki broj obolelih uglavnom od respiratornih infekcija, odnosno oboljenja sličnih gripu.

Ona je za Tanjug navela da trenutno stanje u domovima zdravlja pokazuje da je najviše inficiranih od sezonskog gripa u ovom periodu kod dece školskog i predškolskog uzrasta. “Sada ulazimo sve inentzivnije u dane zaražavanja i možemo očekivati ustvari da se virus gripa vrlo brzo širi u porodicama i u kolektivu, ali naravno i među školskom decom i najmlađima, jer se najveći broj inficiranih registruje kod najmlađih - to su deca od nula do četiri godine, a potom deca od pet do 14 godina”, rekla je dr Jovanović.

Ističe da je virus gripa u Srbiji dokazan, kao i svuda u Evropi, i da je ove godine nešto ranije virus gripa bio i potvrđen, odnosno četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. “Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su te neke male modifikacije tog virusa izazvale malo i paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virus gripa je takav virus čiji se genom u kontinuitetu menja”, pojasnila je ona. Dodaje da to znači da ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali da treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od najpoznatijih virusa sa najbržim promenama koje mogu dovesti do tih mutacija i vrlo brzo se širi.

“Mere koje štite od prenosa su ustvari one koje štite i od respiratornih virusa. Dakle, pošto se prenosi kapljičnim putem, malo treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja”, apelovala je Jovanović. Ukazuje na to da ko primeti simptome poput povišene telesne temperature, kijavice, blagog kašlja, treba da ostane u kući. Posebno ističe imunizaciju protiv sezonskog gripa kao meru zaštite i preporučuje svima koji je nisu primili da to učine u narednim danima. “Imamo dovoljno vakcina, dakle za razvoj imuniteta potrebno je dve do tri nedelje i još nije kasno da se vakcinišu. Do sada je negde oko 200.000 naših građana primilo vakcinu. Interesovanje je bilo veliko, ali imajući u vidu da tek sada ulazimo u akutniju fazu povećanog zaražavanja i očekujemo sve veći broj inficiranih, preporučujemo svima koji imaju inače neke zdravstvene tegobe, da ipak dođu i da se vakcinišu i zaštite od potencijalnih komplikacija”, poručila je direktorka Batuta.

Autor: D.Bošković