Aleksej Sarana pobednik „Trofeja Smederevska Palanka“

U Smederevskoj Palanci održan je Međunarodni otvoreni turnir u ubrzanom šahu „Trofej Smederevska Palanka“, na kome je učešće uzelo čak 240 takmičara, od toga 12 sa titulom velemajstora. Turnir za koga je vladalo veliko interesovanje okupio je šahiste svih uzrasnih kategorija, kao i predstavnika šest nacionalnih šahovskih federacija, te je ovim događajem Smederevska Palanka označila svoj povratak na šahovsku mapu Srbije.

Turnir je realizovan u organizaciji Šahovskog saveza Srbije i Opštine Smederevska Palanka, a svečano su ga simboličnim povlačenjem prvog poteza otvorili Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije, i Nikola Vučen, predsednik opštine Smederevska Palanka. U ime Ministarstva sporta događaju je prisustvovao i Dejan Bojović, v.d.pomoćnika ministra sporta.

Na turniru su učestvovali i vodeći srpski šahisti, među kojima su reprezentativci Aleksandar Inđić i Aleksej Sarana, kao i selektor muške šahovske reprezentacije Srbije Ivan Ivanišević.

Takmičenje je svojim prisustvom uveličao i Dušan Rajković, velemajstor i živa legenda palanačkog šaha, koji će uskoro pokrenuti projekat Škole šaha, u saradnji sa lokalnom samoupravom. Cilj projekta biće razvoj mladih talenata i očuvanje bogate šahovske tradicije Smederevske Palanke.

Turnir se igrao po švajcarskom sistemu sa devet kola, a zasluženu pobedu odneo je Aleksej Sarana. Drugo mesto pripalo je Ratković Miloju, dok je trećeplasirani Perunović Miloš. Pored redovnih nagrada, dodeljene su i specijalne nagrade i to za najbolju šahistkinju, veterana, kadeta i kadetkinju, kao i za najboljeg igrača po rejtingu i najboljeg igrača iz Smederevske Palanke.

Pehare najboljima uručili su Nikola Vučen, predsednik opštine i Stevan Martinović, direktor Muzeja primenjene umetnosti.

Autor: D.Bošković